Джон Ромеро и Джон Кармак провели совместную трансляцию в честь 30-летия Doom

В честь 30-летия выхода Doom сооснователи id Software Джон Кармак и Джон Ромеро собрались вместе, чтобы поговорить о легендарном FPS. Ведущим дискуссии был Дэвид Крэддок (The FPS Documentary, Long Live Mortal Kombat), а вопросы для интервью поступали от Крэддока и из чата Twitch.

Беседа получилась по понятным причинам теплой и праздничной. Кармак упомянул о "более ярких" (и потенциально технически рискованных) графических эффектах, которые он хотел бы встроить в движок Doom, и отметил, что, по его мнению, более приземленная военно-фантастическая эстетика Episode One сохранилась лучше, чем абстрактные адские пейзажи, появившиеся позже в игре.

Ромеро, тем временем, противопоставил Doom играм id до и после него, утверждая, что он представлял собой техническую "сладкую точку" перед тем, как Quake и полное 3D-ускорение начали серьезно усложнять разработку и ограничивать количество врагов на экране. Разработчик похвалил движок Doom за то, что он позволяет создавать более сложные карты, чем Wolfenstein, но при этом с грустью заметил: "Создание уровней для Wolfenstein должно было быть самой скучной работой по дизайну уровней в истории".

Они также с удовольствием вспомнили о технических ограничениях того времени. Кармак отметил, что, хотя он думал, что id могла бы "просто продавать Doom в коричневом бумажном пакете", основываясь только на его качестве, он рад, что они пошли дальше, сделав культовый бокс-арт и маркетинг. Оба разработчика выразили признательность за упаковку для ПК 90-х годов и сопутствующие "фичи" вроде матерчатых карт, и я на 100% с ними согласен.

Что касается историй разработки, то Ромеро вспомнил о том, как он впервые запустил мультиплеер незадолго до выхода Doom:

Я зашел в свой офис - в то время я делал E1M7 - выглянул в окно и увидел, что два персонажа сражаются, ракеты летят вверх в высокое окно, и кто-то стреляет из плазменного пистолета в другого парня. И я такой: "Это будет самая крутая игра, которую когда-либо видела планета, я не могу дождаться, чтобы сыграть в нее".

"Я уже говорил, что я не очень сентиментальный человек, что я не трачу много времени на воспоминания о старых добрых временах, - признался Кармак на прощание, - но они действительно были очень хорошими. Я очень горжусь тем, что мы создали тогда и что это наследие сохранилось до наших дней".

Ромеро поддержал эту идею, поблагодарив Кармака за годы, проведенные вместе, а также выразив признательность игрокам, которые продолжают возвращаться в Doom: "Я хочу поблагодарить всех членов сообщества Doom за то, что они поддерживают эту игру. И вообще, просто спасибо вам за то, что вы играете в наши игры".