Разработчики Gears of War и Dishonored присоединились к празднованию "невероятного" 30-летия Doom

Разработчики собираются вместе, чтобы отпраздновать 30-летие Doom, и вспоминают свои самые ранние воспоминания о классическом FPS.

Doom, если вы можете в это поверить, уже 30 лет. Эта веха была пройдена 10 декабря. Чтобы отметить это событие, разработчики рассылают сообщения с благодарностями и признательностью за Doom в честь юбилея.

Уместно начать с Марти Стрэттона и Хьюго Мартина, исполнительного продюсера и игрового директора франшизы Doom соответственно. Они поблагодарили не только оригинальную команду разработчиков из id Software, но и особо отметили всех, кто делал моды для Doom в течение года. Приятно слышать такие слова от двух лидеров.

Это были невероятные 30 лет! Мы будем рады, если вы поделитесь своими историями, косплеем и страстью к серии

Вице-президент и технический директор The Coalition, Кейт Рейнер, также выразила слова благодарности Doom. Рэйнер благодарит не только саму игру за то, что она научила ее создавать движки, но и особо отмечает, что обновления плана Джона Кармака и "Черная книга по программированию графики" Майкла Абраша были "основным чтением" для нее в 1990-х годах.

Сооснователь Arkane и режиссер Dishonored Харви Смит в видеообращении назвал Doom одной из своих "любимых игр всех времен". Смит начал работать в индустрии в тот самый год, когда вышла Doom, и помнит, как люди "кричали в коридорах Origin, когда она вышла".

У Смита также есть добрые слова в адрес Doom 2016 года и Doom Eternal 2020 года. "Это невероятно, это чудо", - говорит Смит о двух последних играх от id Software. "Вы взяли все, что было в Doom, модернизировали его и сделали великолепным", - говорит Смит, добавляя, что отчасти 30-летие Doom празднуется благодаря дальнейшей работе id Software.

Глава студии Arkane Lyon, Динга Бакаба, также вспомнил о происхождении Doom. Doom был самой первой игрой, в которую Бакаба сыграл на своем первом ПК, и это помогло сформировать его мнение и "восприятие" того, какими могут быть игры. У Бакабы даже есть прекрасный постер Doom Eternal на стене, как показано ниже.

Ветеран id Software Том Холл, работавший не только над оригинальным Doom, но и над Commander Keen, Wolfenstein 3D и Rise of the Triad, также поделился своими чувствами по поводу 30-летия Doom. Даже разрабатывая игры более 36 лет, Холл по-прежнему считает, что ему "повезло" работать вместе с такими людьми, как Джон Кармак и Джон Ромеро в Doom, и он помог "зародить жанр FPS".

Джордан Мехнер, один из разработчиков-основателей Prince of Persia, также высказался на эту тему. Твит Мехнера немного более расплывчатый, чем некоторые другие размышления, но он добавил, что его "воспоминания о 1993 годе яркие", что указывает на то, что у него есть довольно приятные воспоминания о годе выхода Doom.

Приятно видеть эти сообщения поддержки в честь 30-летия Doom, ведь, скажем прямо, не каждый день игра достигает 30-летнего возраста и все еще так сильно помнится людьми, которых она вдохновила по всему миру. Наследие Doom и по сей день отражается на разработке игр.