В шутер Doom добавили микротранзакции, как отличную аллегорию на современную игровую индустрию

Разработчик и создатель модификаций Гай Дюпон похвастался своим новым творением для Doom. Проект фаната получился крайне специфическим и неоднозначным, однако он отлично иллюстрирует главную проблему современного игростроя. Энтузиаст добавил в культовый шутер микротранзакции, согласно нынешним стандартам.
Дюпон очень правдоподобно реализовал микротранзакции в Doom, одновременно пародируя заявления крупных студий о том, что внутриигровые покупки "не влияют на игровой процесс". Модификация для шутера действительно никак не влияет на его прохождение и не дает преимуществ. Механика внутриигровых покупок нужна только для того, чтобы получить любой предмет, включая ключевой. Если игрок не оплатит его, шутер так и останется на паузе в ожидании транзакции пользователя.
Как пояснил автор необычного мода для знаменитой Doom, мод появился в результате его участия в "Бостонском хакатоне тупой херни, ужасных идей и никому не нужных вещей". На этом мероприятии энтузиасты делятся необычными и даже абсурдными разработками. За участие в ивенте ему даже выделили специальный кубок с надписью "Я сделал глупость", который, впрочем, получили все участники.
Несмотря на то, что версия Doom с микротранзакциями была создана ради шутки, многие фанаты увидели в этом трагичную реальность современной игровой индустрии. Пользователи отметили, что разработчики игр все чаще прибегают к косметическим микротранзакциям и выпускают несколько платных DLC, при этом цены на игры уже достигли 70 долларов.
После таких новостей думаешь а не просто ведь появился такой термин как "полезный и.иот". Ибо реализации этого термина очень много. Например сторонники и фанаты той или иной игры играющей на руку издателям их любмки. Проблема же в том что защитная реакция в виде юмора на ту или инную глупость других людей. Порой оборачивается боком всем т.е. люди привыкают к этому. Инициатор теряет чувство меры а потребитель теряет чувство возможности эффективно пресекать это. Мы в принципе это и видим и подобное привыкание продолжается у обоих сторон. Да и те кто должен сей кипишь(возмущение глупостями) поддерживать уже тоже это(нормальность очередной глупости) культивируют как норму. Причин этого много например рекламный бюджет довольно часто.
Короче: "взорвите эту планету, на ней нет разумной жизни"
Это в какой игре лут и квестовые предметы были исключительно платными? Если хочет реально правдоподобно их реализовать - то пусть оставляет возможность прохождения как есть, а за микротранзакции просто накидывать предметы поверх того что находишь на уровне обычно.
Так влияет же, оло. Оно просто блокирует прохождение без доната.