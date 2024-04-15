В шутер Doom добавили микротранзакции, как отличную аллегорию на современную игровую индустрию

Разработчик и создатель модификаций Гай Дюпон похвастался своим новым творением для Doom. Проект фаната получился крайне специфическим и неоднозначным, однако он отлично иллюстрирует главную проблему современного игростроя. Энтузиаст добавил в культовый шутер микротранзакции, согласно нынешним стандартам.

Дюпон очень правдоподобно реализовал микротранзакции в Doom, одновременно пародируя заявления крупных студий о том, что внутриигровые покупки "не влияют на игровой процесс". Модификация для шутера действительно никак не влияет на его прохождение и не дает преимуществ. Механика внутриигровых покупок нужна только для того, чтобы получить любой предмет, включая ключевой. Если игрок не оплатит его, шутер так и останется на паузе в ожидании транзакции пользователя.

Как пояснил автор необычного мода для знаменитой Doom, мод появился в результате его участия в "Бостонском хакатоне тупой херни, ужасных идей и никому не нужных вещей". На этом мероприятии энтузиасты делятся необычными и даже абсурдными разработками. За участие в ивенте ему даже выделили специальный кубок с надписью "Я сделал глупость", который, впрочем, получили все участники.

Несмотря на то, что версия Doom с микротранзакциями была создана ради шутки, многие фанаты увидели в этом трагичную реальность современной игровой индустрии. Пользователи отметили, что разработчики игр все чаще прибегают к косметическим микротранзакциям и выпускают несколько платных DLC, при этом цены на игры уже достигли 70 долларов.