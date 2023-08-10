Мод для Doom 3 добавляет поддержку прямого доступа OpenGL, снижая общую нагрузку на ЦП

Моддер «MoDFaNGuy» выпустил новую версию мода BFA Edition для Doom 3, которая добавляет поддержку прямого доступа к состоянию OpenGL. По словам моддера, это уменьшит общую нагрузку на процессор, а это означает, что Doom 3 может работать быстрее на старых процессорах.
Как отметил MoDFaNGuy:
«Версия 1.3.0 поставляется с первой реализацией OpenGL Direct State Access. Смысл этой версии заключается в том, что с OpenGL Direct State Access снижает нагрузку на ЦП при выполнении различных задач (он же Vulkan перед Vulkan)».
На данный момент Doom 3 может работать на самых разных конфигурациях ПК. Так что, в некотором смысле, большинству из вас даже не понадобится этот мод. Возможно, владельцам SteamDeck это может пригодиться? Моддер утверждал, что DOOM BFA была тщательно протестирована и исправлена, чтобы хорошо работать на SteamDeck. Кроме того, речь идет о бесплатном повышении производительности, что всегда хорошо.
Более того, эта последняя версия мода BFA Edition добавляет фоторежим, поддержку высокого разрешения для SDL2, а также вносит небольшие улучшения в игровые тени и окклюзию окружающего пространства на экране.
Короче говоря, этот мод приносит многочисленные улучшения качества жизни в хоррор-шутер от первого лица от id Software. Желающие могут скачать его отсюда.
Насколько старым должен быть проц чтобы не тянуть 20 летнюю игру?
Ипа. У вас тостер что ли?