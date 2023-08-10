Мод для Doom 3 добавляет поддержку прямого доступа OpenGL, снижая общую нагрузку на ЦП

Третья часть легендарной серии шутеров от первого лица.

Геймплей DOOM 3 основан на классической формуле серии: вы — одинокий космический десантник, который должен противостоять армии демонов, вырвавшихся из ада на марсианской базе ОАК. Ваш арсенал состоит из различных видов оружия, от пистолета и дробовика до плазменной винтовки и BFG 9000. Вы также можете использовать фонарик для освещения темных углов, но он занимает место в руке, поэтому вы не можете стрелять и светить одновременно. Это добавляет игре элемент напряжения и страха, так как вы никогда не знаете, что может скрываться в тени.

Сюжет DOOM 3 повествует о том, как научный эксперимент по созданию телепортов на базе ОАК приводит к открытию портала в ад и к вторжению демонов. Вы — один из немногих выживших солдат, которые пытаются спастись и узнать правду о происходящем. В ходе игры вы встретите разных персонажей, которые помогут вам или попытаются помешать вам. Вы также узнаете о тайной организации, которая стоит за экспериментом, и о её лидере — докторе Бетругере, который обладает сверхъестественными способностями и служит аду.