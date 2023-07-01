Dark Horse анонсировала экшн фигурку Палача Рока из DOOM Eternal ©

Компания Dark Horse в сотрудничестве с Bethesda объявила о выпуске фигурки, вдохновленной игрой DOOM Eternal. Высота изделия составляет 30 сантиметров, а сама фигурка представлена в виде Палач Рока и содержит весь его легендарный арсенал оружия.

Фигурка выпускается в классическом костюме Претора и обладает бесчисленными возможностями в плане подвижности. Набор из 17 сменных аксессуаров содержит Потерянную душу в акриловом держателе, а также четыре левые руки и четыре правые руки. Также, в комплекте присутствует восемь видов оружия, которые могут быть настроены в соответствии с предпочтениями фаната. В частности, это наплечная пушка, Клинок палача, BFG 9000, бензопила, Горнило, тяжелая винтовка, плазменная пушка и двустволка с крюком.

Фигурка Doom Slayer представлена эксклюзивно на Dark Horse Direct и лимитирована в количестве 666 штук. Стоимость фигурки составляет 295 долларов. Прием предварительных заказов на фигурку уже открыт, а ее поставка ожидается в период с ноября 2023 года по январь 2024 года.