В файлах Doom Eternal нашли намек на появление официальной поддержки модов

Официальная поддержка модов в DOOM Eternal, возможно, скоро появится, поскольку пользователи заметили новые изменения в базе данных Steam.

Еще в 2018 году id Software упомянула об официальной поддержке модов для шутера, но до сих пор моды официально не поддерживаются. Однако все может измениться, поскольку последние изменения в SteamDB теперь напрямую упоминают исполняемый файл "DoomModPortal.exe". Это может свидетельствовать о том, что в DOOM Eternal вскоре будет добавлена опция для модификаций. Эти изменения в базе данных были сделаны несколько часов назад, и до них упоминания об этом ModPortal не было.

Как уже говорилось, еще в 2018 году команда разработчиков уже говорила о возможной будущей поддержке модов. "Я не могу сказать, что это прямо на горизонте или прямо за углом, но для меня это важно", - сказал тогда в интервью директор Марти Стратто. "Это важно для Роберта Даффи, нашего технического директора. Мы определенно качнули маятник в сторону того, чтобы добавить такую возможность".

Вышедшая в 2020 году для ПК и консолей, DOOM Eternal была хорошо принята.