В файлах Doom Eternal нашли намек на появление официальной поддержки модов

Официальная поддержка модов в DOOM Eternal, возможно, скоро появится, поскольку пользователи заметили новые изменения в базе данных Steam.
Еще в 2018 году id Software упомянула об официальной поддержке модов для шутера, но до сих пор моды официально не поддерживаются. Однако все может измениться, поскольку последние изменения в SteamDB теперь напрямую упоминают исполняемый файл "DoomModPortal.exe". Это может свидетельствовать о том, что в DOOM Eternal вскоре будет добавлена опция для модификаций. Эти изменения в базе данных были сделаны несколько часов назад, и до них упоминания об этом ModPortal не было.
Как уже говорилось, еще в 2018 году команда разработчиков уже говорила о возможной будущей поддержке модов. "Я не могу сказать, что это прямо на горизонте или прямо за углом, но для меня это важно", - сказал тогда в интервью директор Марти Стратто. "Это важно для Роберта Даффи, нашего технического директора. Мы определенно качнули маятник в сторону того, чтобы добавить такую возможность".
Вышедшая в 2020 году для ПК и консолей, DOOM Eternal была хорошо принята.
Не знаю, кем он там тепло принят, по факту разочаровал. Фиг даже с этой цветастостью. Тесные арены, постоянно кто-то тебе в рожу лезет, просто какая-то каша из демонов. Необходимость постоянно их пилить пилой для пополнения аммо. Полное отсутствие последовательного сюжета, просто набор арен. Какая-то кривизна в уровнях сложности, где на ультра-жесткости немного легко, а на кошмаре писец как сложно. 2016 намного интереснее был, и нет-нет играю в него до сих пор.
Точняк. Только прошел пару недель назад, 2016.
Более цельный проект, без лишних механик, и бесячих "мародеров".
да блин это вообще шикарная игра как и дум 2016 само сабой
Мне тоже 2016-й больше гораздо понравился. Я его только год назад прошел - и тут же купил "Eternal". Запустил. И каково же было мое разочарование! Сделали из цельносюжетного брутального боевика какой-то мутный аналог "Вархаммера" с раздражающим платформингом... Притом подача такая, что ощущения сходу такие: "эммм...Я что-то пропустил?? Что это за хрень? Какая еще база-станция?? А это вообще кто???" - как будто закончилась первая часть, а затем сразу выпустили если не десятую часть, то, примерно, пятую или седьмую. Настолько много "вырвано" между 2016 и "Eternal"... Да даже меню главное умудрились испортить - превратили адекватное главное меню в очередной бесячий клон из какой-нибудь сетевой донатной помойки: куча этих галимых вкладок, подвкладок и т.д... Зачем??????!
В файлаях Дум нашли намёк на то, что это файлы Дум.
То ли постарел, то ли игра такая получилась, но первый дум радовал куда больше, чем этот. За первым были проведены многие бессонные ночи, в борьбе с демонами и порой они реально пугали, а тут просто развеселый комиксовый расколбас.