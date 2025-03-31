В сети появились новые скриншоты DOOM: The Dark Ages

После анонса DOOM: The Dark Ages фанаты жанра FPS отметили, что дизайн оружия в игре очень напоминает культовый Painkiller. Но большее число игроков оказалось в восторге от дизайна врагов, то и дело напоминающего о родственной саге Quake, а сравнения с Quake появляются практически каждый раз, когда появляются свежие маркетинговые материалы. Так что, наверное, не стоит удивляться, что после появления новых скриншотов в сети начался очередной виток обсуждений на эту тему.
Пользователь Twitter под ником Mr. Piggy обнаружил новые, ранее не публиковавшиеся скриншоты, которые, скорее всего, были сделаны журналистами, готовящимися сегодня поделиться своими впечатлениями об игре с закрытой презентации Bethesda Softworks. Почти на всех изображениях присутствуют хорошо узнаваемые элементы, включая гигантского меха Атлана и летающего кибернетического дракона Серрата. Тем не менее, на одном из скриншотов впервые показан гуманоидный враг с пилой вместо руки, внешне больше похожий на строггов из шутеров Quake 2, Quake 4 и Enemy Territory: Quake Wars, чем на демона из DOOM. И фанаты по понятным причинам задаются вопросом, хорошо ли это.
Может быть, id Software планирует объединить все измерения в общий мир, где будут происходить события серий DOOM и Quake? Сейчас это кажется маловероятным, но все же нельзя исключать такой вариант. А возможно, разработчики просто черпали вдохновение из портфолио id Software и других компаний, с которыми де-факто создатели жанра шутеров от первого лица сотрудничали в прошлом, разрабатывая игры DOOM, Quake, Wolfenstein и RAGE.
Я во все игры doom играл, но больше понравилась doom 3, может потому что там ощущался страх, и каждого угла шарахался. Если бы они сделали ремейк doom 3 с новыми плюшками я бы рад был.
Ну значит что ты не фанат франшизы дум, поскольку остальные игры не про то.
Это как любители Хитмен абсолюшен, это хорошая игра но ни разу не хитмен, если вы любите игру значит остальная франшиза не для вас.
Ну Doom 3 как хоррор не плохой. Может из-за этого он и понравился больше, чем шутер. И к слову Doom на DOS тоже был до усрачки страшен для впечатлительных в своё время.
всм?) чувак все части прошел и он выбрал то, что ему нравится больше по разным аспектам, а не потому какой родоначальник по настроению у серии.
ну типа старые думы просто аркадные тиры, а дум 3 это хоррор и от этого он не может быть плохим или старые части не лучше него. он легендарен. какая разница, что там до него выходило, если это сюжетная часть, а прошлые хай спид тупой отстрел?
я тоже за возрождение легенды дума 3, без радужных патрончиков из монстриков
Я и не назвал его плохой игрой, но это плохой дум смени которому название никто бы и не заметил. Луче бы продвигалии ее как новую игру . Все что в ней есть от старых игр это пасхалка на того самого думгая.
Мы хотим переосмысление КВАКИ, Дайте нам её!
По части графона вроде не сильно это Этернала отличается, откуда такие требования тогда взялись? 32 ГБ оперы и i7-12700K для рекомендуемых настроек, офигеть.
Там трассировка неотключаемая будет, отсюда и требования
Это кому там в голову такая "светлая" идея-то пришла?
ну кто у нас главный в мире лучедрочер, хуан ясное дело...
Наверное тому, кто в офисе разрабов забыл свою чёрную куртку.
может чудил на карте будут больше толпы
Это мы ждём!
В этой части наконец-то АФИГЕННАЯ атмосфера будет, я так долго ждал когда в ДУМ будет такая атмосфера, мрачная и готическая, на мой взгляд Думу очень идет такое окружение, напоминает Диабло 4, в хорошем смысле.
это уже не дум это уже серьезный сэм)
Уууу сююка... Молитесь демоны, не долго осталось.
Нет страшнее Дума...чем Дум 3
Painkiller 6
Где-то я это уже видел ранее. Касательно лучей главное чтобы они были полезными как было в Quake 2 RTX. Скрин сделал через эмуляцию лучей в драйвере уже очень давно на GTX1080.
И главное чтобы они были качественными, а не жалкими подобиями как у той же АМД. И да главное чтобы ПК не стал жертвой оптимизаций под приставки с их слабыми железом. Как по качеству графики, так и по ФПС.
Выглядит как клоунская дешевка .После Итернала дум уже не дум ,тупая радужная прыгалка , а эти долбаные добивания как на конвеере ,просто до блевантина уже .
Графа такая же убогая, как в двух предыдущих, порезанная в угоду сверхвысокому фэпэсу?
Вам не угодить, хорошая графика и низкий фпс плохо, графика попроще и высокий фпс тоже плохо, игра выглядит отлично на видосах, если она будет с такой картинкой работать в стабильные 60 фпс на бюджетных сборках, то в чем вообще проблема?
Если игра работает стабильно в 60 на бюджете - априори там херовая графика, чудес не бывает! Про оптимизацию - это в основном сказки для тех, у кого древние вёдра)