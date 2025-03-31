В сети появились новые скриншоты DOOM: The Dark Ages

После анонса DOOM: The Dark Ages фанаты жанра FPS отметили, что дизайн оружия в игре очень напоминает культовый Painkiller. Но большее число игроков оказалось в восторге от дизайна врагов, то и дело напоминающего о родственной саге Quake, а сравнения с Quake появляются практически каждый раз, когда появляются свежие маркетинговые материалы. Так что, наверное, не стоит удивляться, что после появления новых скриншотов в сети начался очередной виток обсуждений на эту тему.

Пользователь Twitter под ником Mr. Piggy обнаружил новые, ранее не публиковавшиеся скриншоты, которые, скорее всего, были сделаны журналистами, готовящимися сегодня поделиться своими впечатлениями об игре с закрытой презентации Bethesda Softworks. Почти на всех изображениях присутствуют хорошо узнаваемые элементы, включая гигантского меха Атлана и летающего кибернетического дракона Серрата. Тем не менее, на одном из скриншотов впервые показан гуманоидный враг с пилой вместо руки, внешне больше похожий на строггов из шутеров Quake 2, Quake 4 и Enemy Territory: Quake Wars, чем на демона из DOOM. И фанаты по понятным причинам задаются вопросом, хорошо ли это.

Может быть, id Software планирует объединить все измерения в общий мир, где будут происходить события серий DOOM и Quake? Сейчас это кажется маловероятным, но все же нельзя исключать такой вариант. А возможно, разработчики просто черпали вдохновение из портфолио id Software и других компаний, с которыми де-факто создатели жанра шутеров от первого лица сотрудничали в прошлом, разрабатывая игры DOOM, Quake, Wolfenstein и RAGE.