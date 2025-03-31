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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 287 оценок

В сети появились новые скриншоты DOOM: The Dark Ages

Gruz_ Gruz_
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После анонса DOOM: The Dark Ages фанаты жанра FPS отметили, что дизайн оружия в игре очень напоминает культовый Painkiller. Но большее число игроков оказалось в восторге от дизайна врагов, то и дело напоминающего о родственной саге Quake, а сравнения с Quake появляются практически каждый раз, когда появляются свежие маркетинговые материалы. Так что, наверное, не стоит удивляться, что после появления новых скриншотов в сети начался очередной виток обсуждений на эту тему.

Пользователь Twitter под ником Mr. Piggy обнаружил новые, ранее не публиковавшиеся скриншоты, которые, скорее всего, были сделаны журналистами, готовящимися сегодня поделиться своими впечатлениями об игре с закрытой презентации Bethesda Softworks. Почти на всех изображениях присутствуют хорошо узнаваемые элементы, включая гигантского меха Атлана и летающего кибернетического дракона Серрата. Тем не менее, на одном из скриншотов впервые показан гуманоидный враг с пилой вместо руки, внешне больше похожий на строггов из шутеров Quake 2, Quake 4 и Enemy Territory: Quake Wars, чем на демона из DOOM. И фанаты по понятным причинам задаются вопросом, хорошо ли это.

Завтра, 31 марта, Doom: The Dark Ages получит новый геймплей и превью журналистов

Может быть, id Software планирует объединить все измерения в общий мир, где будут происходить события серий DOOM и Quake? Сейчас это кажется маловероятным, но все же нельзя исключать такой вариант. А возможно, разработчики просто черпали вдохновение из портфолио id Software и других компаний, с которыми де-факто создатели жанра шутеров от первого лица сотрудничали в прошлом, разрабатывая игры DOOM, Quake, Wolfenstein и RAGE.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
HITMAN 5

Я во все игры doom играл, но больше понравилась doom 3, может потому что там ощущался страх, и каждого угла шарахался. Если бы они сделали ремейк doom 3 с новыми плюшками я бы рад был.

16
XalimoV

Ну значит что ты не фанат франшизы дум, поскольку остальные игры не про то.

Это как любители Хитмен абсолюшен, это хорошая игра но ни разу не хитмен, если вы любите игру значит остальная франшиза не для вас.

5
Ди Гы XalimoV

Ну Doom 3 как хоррор не плохой. Может из-за этого он и понравился больше, чем шутер. И к слову Doom на DOS тоже был до усрачки страшен для впечатлительных в своё время.

3
Кирилл Бледный228 XalimoV
Ну значит что ты не фанат франшизы дум

всм?) чувак все части прошел и он выбрал то, что ему нравится больше по разным аспектам, а не потому какой родоначальник по настроению у серии.

ну типа старые думы просто аркадные тиры, а дум 3 это хоррор и от этого он не может быть плохим или старые части не лучше него. он легендарен. какая разница, что там до него выходило, если это сюжетная часть, а прошлые хай спид тупой отстрел?

я тоже за возрождение легенды дума 3, без радужных патрончиков из монстриков

1
XalimoV Кирилл Бледный228

Я и не назвал его плохой игрой, но это плохой дум смени которому название никто бы и не заметил. Луче бы продвигалии ее как новую игру . Все что в ней есть от старых игр это пасхалка на того самого думгая.

1
Gudlakava

Мы хотим переосмысление КВАКИ, Дайте нам её!

9
North235

По части графона вроде не сильно это Этернала отличается, откуда такие требования тогда взялись? 32 ГБ оперы и i7-12700K для рекомендуемых настроек, офигеть.

5
agula98

Там трассировка неотключаемая будет, отсюда и требования

7
RandySavage agula98

Это кому там в голову такая "светлая" идея-то пришла?

5
DowncastKylian RandySavage

ну кто у нас главный в мире лучедрочер, хуан ясное дело...

3
MrFeniks007 RandySavage

Наверное тому, кто в офисе разрабов забыл свою чёрную куртку.

0
RudeHarold

может чудил на карте будут больше толпы

0
Denv3r 13

Это мы ждём!

1
AlluringJake

В этой части наконец-то АФИГЕННАЯ атмосфера будет, я так долго ждал когда в ДУМ будет такая атмосфера, мрачная и готическая, на мой взгляд Думу очень идет такое окружение, напоминает Диабло 4, в хорошем смысле.

1
Никита Призенко

это уже не дум это уже серьезный сэм)

0
Liwan

Уууу сююка... Молитесь демоны, не долго осталось.

0
HellmaN69

Нет страшнее Дума...чем Дум 3

0
AndruhaGruz

Painkiller 6

0
Egik81

Где-то я это уже видел ранее. Касательно лучей главное чтобы они были полезными как было в Quake 2 RTX. Скрин сделал через эмуляцию лучей в драйвере уже очень давно на GTX1080.

И главное чтобы они были качественными, а не жалкими подобиями как у той же АМД. И да главное чтобы ПК не стал жертвой оптимизаций под приставки с их слабыми железом. Как по качеству графики, так и по ФПС.

0
Kolyan-x3

Выглядит как клоунская дешевка .После Итернала дум уже не дум ,тупая радужная прыгалка , а эти долбаные добивания как на конвеере ,просто до блевантина уже .

0
Хаттаб жив

Графа такая же убогая, как в двух предыдущих, порезанная в угоду сверхвысокому фэпэсу?

-3
vvvjust

Вам не угодить, хорошая графика и низкий фпс плохо, графика попроще и высокий фпс тоже плохо, игра выглядит отлично на видосах, если она будет с такой картинкой работать в стабильные 60 фпс на бюджетных сборках, то в чем вообще проблема?

0
MadDarkGuard vvvjust

Если игра работает стабильно в 60 на бюджете - априори там херовая графика, чудес не бывает! Про оптимизацию - это в основном сказки для тех, у кого древние вёдра)

0