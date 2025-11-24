Более 1100 участников собрал киберспортивный турнир для сотрудников Правительства Москвы

Киберспорт набирает все большую популярность в самых широких кругах. Подтверждением тому стал очередной Корпоративный турнир для сотрудников Правительства Москвы, который проводит Федерация компьютерного спорта Москвы при поддержке Департамента спорта Москвы. В стартовавших соревнованиях принимают участие рекордные 1107 человек.

Турнир Правительства Москвы включает шесть видов программы: Dota 2, EA Sports FC, Counter-Strike 2, StarCraft II, Hearthstone: Battlegrounds и Мир Танков.

Команды получают баллы за занятые места в каждом турнире, где они участвовали. По результатам отдельных дисциплин турнира награды получают топ-3 команд/игроков. По итогам будет определено лучшее учреждение Правительства Москвы по сумме очков. Финальные игры пройдут 30 ноября.

«В прошлом году турнир правительства Москвы собрал 700 человек, и это был отличный результат. Цифры этого года нас радуют еще больше — такой высокий интерес к нашему виду спорта у сотрудников правительства города говорит о его значимости в современной жизни общества. Мы благодарны Департаменту спорта города Москвы и правительству Москвы за предоставленную возможность организовать соревнования для московских чиновников. Будем и дальше делать все для развития киберспорта в столице», – отметил президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флёр.

Матчи проходят в режиме онлайн на площадке cybermos.ru.