Dota 2 отмечает 10-летний юбилей - Valve выпустила игру 9 июля 2013 года

9 июля 2023 года Dota 2 отметила свой юбилей. MOBA от компании Valve, ставшая одной из самых популярных онлайн-игр в мире, исполнилось 10 лет с момента релиза.

Dota 2 официально вышла 9 июля 2013 года в цифровом магазине Steam. MOBA является продолжением DotA – пользовательской карты-модификации для Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne.

Разработка Dota 2 началась в 2009 году, когда Valve приняла на работу основного разработчика DotA под ником IceFrog. 13 октября 2010 года на игровом портале Game Informer игра была анонсирована к выходу в 2011 году. В июле 2013 года состоялся полноценный релиз Dota 2, после того, как два года тайтл находился в стадии бета-тестирования

Изначально Dota 2 была выпущена на игровом движке Source, после чего в 2015 году была портирована на Source 2, став первой работающей на нём игрой. На данный момент все матчи проходят на патче 7.33d.

20 июня стало известно, что Valve не будет больше выпускать Battle Pass к TI. Компания решила сосредоточится на контенте. Это напрямую повлияет на призовой фонд главного турнира года по Dota 2, ведь 25% с боевого пропуска шло именно туда.

The International 12 (2023) вновь пройдёт в Сиэтле, США, где уже состоялось шесть турниров серии TI. Согласно слухам, 20 команд со всего мира разыграют как минимум три миллиона долларов призовых. Valve поделится подробностями чемпионата позднее. Скорее всего, игроки смогут увеличить призовой фонд TI12.