Команды PSG Quest и LIga Team выступят на "Играх Будущего"

Организаторы «Игр Будущего» 2024 объявили, что команды L1ga Team и PSG Quest были приглашены на чемпионат по Dota 2. Эта информация была опубликована в официальных социальных сетях мероприятия.

Участие указанных команд будет частью соревнования с еще 14 приглашенными коллективами. Команды будут разделены на четыре группы, в которых они будут соревноваться по системе GSL без заключительной серии. Лучшие коллективы перейдут в четвертьфиналы, тогда как составы, занявшие второе и третье места, пройдут в 1/8 финала.

На заключительной стадии киберспортсмены будут бороться в сетке single-elimination, где матчи будут играться по системе best-of-3.

Международный турнир «Игры Будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта. На этом чемпионате будут представлены 21 дисциплина, в которых участвует около 2 тысяч спортсменов из более чем 100 стран. Призовой фонд турнира по Dota 2 составит 1 миллион долларов.