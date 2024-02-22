На DreamLeague Season 22 керри OG будет Timado

Энцо "Timado" Гианоли, киберспортсмен, станет керри в команде OG на предстоящем турнире DreamLeague Season 22 по Dota 2. Информация об этом появилась на портале Liquipedia, хотя сам клуб еще не подтвердил эту информацию. Это подтвердило прогноз от Александра "Nix" Левина, кто займет это место.

Пока неясно, присоединится ли Гианоли к составу OG на постоянной основе или же это временная замена. На турнире он заменит Артема "Yuragi" Голубева, который покинул команду 20 февраля. Судьба Timado вероятно будет зависеть от результатов на DreamLeague Season 22.

Ранее перуанец играл в Dota 2 за TSM, но команда распалась в конце прошлого года, оставив Гианоли без работы.

DreamLeague Season 22 стартует уже 25 февраля. Он будет проводиться онлайн, но все участники турнира обязаны при этом территориально находиться в Европе. Между 16 коллективами разыграют рейтинговые очки в ESL Pro Tour. Финал турнира пройдет 10 марта, а его призовой фонд составляет 1 млн долларов.