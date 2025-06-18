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Dota 2 09.07.2013
Экшен, Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.1 3 198 оценок

Определились все участники The International 14 по Dota 2

Solstice Solstice

Главный чемпионат года пройдет в сентябре

Определились все команды, которые выступят на The International 14. Последние места на чемпионат мира по Dota 2 были разыграны в рамках закрытых отборочных квалификаций.

На The International 14 выступят 16 коллективов, часть из которых получила прямые приглашения, а остальные прошли через региональные квалификации для Западной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Китая, Северной и Южной Америки.

Участники The International 14 (2025):

  • Team Liquid
  • PARIVISION
  • BetBoom Team
  • Gaimin Gladiators
  • All Gamers Global
  • Team Spirit
  • Team Falcons
  • Tundra Esports
  • Natus Vincere
  • Nigma Galaxy
  • Aurora Gaming
  • Xtreme Gaming
  • Wildcard Gaming
  • BOOM Esports
  • Heroic
  • Team Nemesis

The International 14 разделен на два этапа: : «Дорога на The International» (4-7 сентября) и основная стадия (11-14 сентября). Финальные матчи соревнования пройдут на «Барклейс-арене» в Гамбурге. Коллективы разыграют призовой фонд более $1,6 млн, а также «Эгиду чемпионов».

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