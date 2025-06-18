Определились все участники The International 14 по Dota 2

Главный чемпионат года пройдет в сентябре
Определились все команды, которые выступят на The International 14. Последние места на чемпионат мира по Dota 2 были разыграны в рамках закрытых отборочных квалификаций.
На The International 14 выступят 16 коллективов, часть из которых получила прямые приглашения, а остальные прошли через региональные квалификации для Западной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Китая, Северной и Южной Америки.
Участники The International 14 (2025):
- Team Liquid
- PARIVISION
- BetBoom Team
- Gaimin Gladiators
- All Gamers Global
- Team Spirit
- Team Falcons
- Tundra Esports
- Natus Vincere
- Nigma Galaxy
- Aurora Gaming
- Xtreme Gaming
- Wildcard Gaming
- BOOM Esports
- Heroic
- Team Nemesis
The International 14 разделен на два этапа: : «Дорога на The International» (4-7 сентября) и основная стадия (11-14 сентября). Финальные матчи соревнования пройдут на «Барклейс-арене» в Гамбурге. Коллективы разыграют призовой фонд более $1,6 млн, а также «Эгиду чемпионов».