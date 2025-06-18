Определились все участники The International 14 по Dota 2

Главный чемпионат года пройдет в сентябре

Определились все команды, которые выступят на The International 14. Последние места на чемпионат мира по Dota 2 были разыграны в рамках закрытых отборочных квалификаций.

На The International 14 выступят 16 коллективов, часть из которых получила прямые приглашения, а остальные прошли через региональные квалификации для Западной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Китая, Северной и Южной Америки.

Участники The International 14 (2025):

Team Liquid

PARIVISION

BetBoom Team

Gaimin Gladiators

All Gamers Global

Team Spirit

Team Falcons

Tundra Esports

Natus Vincere

Nigma Galaxy

Aurora Gaming

Xtreme Gaming

Wildcard Gaming

BOOM Esports

Heroic

Team Nemesis

The International 14 разделен на два этапа: : «Дорога на The International» (4-7 сентября) и основная стадия (11-14 сентября). Финальные матчи соревнования пройдут на «Барклейс-арене» в Гамбурге. Коллективы разыграют призовой фонд более $1,6 млн, а также «Эгиду чемпионов».