Пудж в Dota 2 стал самым популярным персонажем, за которого сыграли более миллиарда матчей

Популярная MOBA-игра Dota 2 отмечает новый для себя рекорд. Один из самых первых играбельных персонажей игры — всеми любимый или ненавистный Пудж, достиг действительно выдающейся отметки. Герой стал первым среди всех персонажей, за которого сыграли больше одного миллиарда матчей в подборе с игроками. Как бы сообщество фанатов Dota 2 не относилось к нему, Пудж официально закрепил за собой звание самого популярного героя.

Обновленной информацией о статистике игр Dota 2 поделился портал Dotabuff, который следит за матчами игроков в реальном времени. Согласно данным этой площадки, за Пуджа сыграли в 1 000 059 649 матчах, а его показатель выбора персонажа среди игроков составляет 33,03 %. Для сравнения, у второго по популярности персонажа — Phantom Assassin всего 704 021 392 сыгранных матча.

Несмотря на высокую популярность, герой, вдохновленный боссом Мясником из первой Diablo, не является самым эффективным персонажем. У Пуджа коэффициент побед составляет всего 50,96%, и он находится не на самых высоких позициях в тир-листах.