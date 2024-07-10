В Dota 2 добавили мини-игру в духе классических файтингов

Вместе с релизом третьего акта "Павшей короны" Dota 2 получила неожиданный, но очень интересный подарок - мини-игру под названием Sleet Fighter II: Immortal Combat.

Это простой, но в то же время глубокий файтинг, который по своей стилистике и механике напоминает такие классические игры, как Street Fighter и Mortal Kombat.

В Sleet Fighter II: Immortal Combat вам доступны пять героев на выбор: Tusk, Vengeful Spirit, Marci, Bristleback и Dawnbreaker. Каждый из них обладает уникальным набором приемов, что гарантирует вариативность и динамичный геймплей. Бои проходят в формате двух раундов, а помимо одиночного режима, игра также предлагает мультиплеер.

Сыграть в Sleet Fighter II: Immortal Combat можно в третьем акте "Павшей короны", пройдя первый сюжетный фрагмент на карте. За успешное прохождение мини-игры вы получите жетоны катакомб.

Множество игроков уже успели оценить Sleet Fighter II: Immortal Combat и выражают надежду, что Valve выпустит эту мини-игру в качестве отдельного проекта.