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Dota 2 09.07.2013
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.2 3 068 оценок

В Dota 2 добавили мини-игру в духе классических файтингов

butcher69
Новости

Вместе с релизом третьего акта "Павшей короны" Dota 2 получила неожиданный, но очень интересный подарок - мини-игру под названием Sleet Fighter II: Immortal Combat.

Это простой, но в то же время глубокий файтинг, который по своей стилистике и механике напоминает такие классические игры, как Street Fighter и Mortal Kombat.

В Sleet Fighter II: Immortal Combat вам доступны пять героев на выбор: Tusk, Vengeful Spirit, Marci, Bristleback и Dawnbreaker. Каждый из них обладает уникальным набором приемов, что гарантирует вариативность и динамичный геймплей. Бои проходят в формате двух раундов, а помимо одиночного режима, игра также предлагает мультиплеер.

Сыграть в Sleet Fighter II: Immortal Combat можно в третьем акте "Павшей короны", пройдя первый сюжетный фрагмент на карте. За успешное прохождение мини-игры вы получите жетоны катакомб.

Множество игроков уже успели оценить Sleet Fighter II: Immortal Combat и выражают надежду, что Valve выпустит эту мини-игру в качестве отдельного проекта.

-4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Angel LIFE

СВОРОВАЛИ У ЛОЛА, лол

2
Пользователь ВКонтакте

который своровал у файтингов ? // Сергей Староверов

0
Пользователь ВКонтакте

Что то я её не видел // Богдан Вебер

-1
Пользователь ВКонтакте

// Сергей Ступак

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Это где ? Это третья лока? // Богдан Вебер

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну а как ты думаешь? // Сергей Ступак

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Её сегодня открыли ? // Богдан Вебер

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да, с подключением // Сергей Ступак

-1