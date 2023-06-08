Dota 2 09.07.2013
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В Dota 2 вышло глобальное обновление режима Turbo

Simple Jack
Новости

Компания Valve в ночь на 8 июня выпустила патч для Dota 2. Он затронул режим Turbo, а также исправил некоторые баги. Список изменений опубликован в официальном блоге MOBA.

Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника

Изменения в режиме Turbo:

  • Теперь руны мудрости приносят вдвое больше опыта.
  • Лотосы появляются в пруду каждые полторы минуты вместо трёх.
  • Время начала продажи Aghanim's Shard изменено с 9:45 на 7:30.
  • Время начала продажи Infused Raindrops изменено с 3:30 на 1:30.
  • Теперь во время стадии выбора отображается число игроков каждой команды, уже выбравших героев.
  • Противники больше не видят случайно выбранных вашей командой героев до стадии планирования.
  • Игроки, выбравшие случайного героя, больше не получают бесплатные Mango и Faerie Fire.
  • Убран запрет на выбор случайного героя в последние 10 секунд стадии выбора.
  • Теперь Arcana-предмет Manifold Paradox для Phantom Assassin засчитывает прогресс в режиме Turbo (победа в нём считается половиной обычной победы).
  • Теперь Arcana-предмет Feast of Abscession для Pudge засчитывает прогресс в режиме Turbo (победа в нём считается половиной обычной победы).

Исправление багов в Dota 2:

  • Исправлены различные ошибки, связанные с эффектом предмета Phylactery при воздействии на врагов с низким здоровьем.
  • Исправлена ошибка, из-за которой способность предмета Stormcrafter срабатывала без перезарядки, если его выбросить и подобрать обратно.
  • Исправлена ошибка, из-за которой приказ атаковать неуязвимую цель при использовании быстрой атаки оставлял курсор в режиме атаки после неудачной попытки исполнить приказа.
  • Теперь реликвии универсальных героев фиолетовые.
  • Исправлена ошибка, из-за которой во время стадии выбора у универсальных героев отображался неверный урон.
  • Исправлена ошибка, из-за которой около нейтральных предметов, предложенных помощником Dota Plus, отображалась надпись «NaN».
  • Сообщение об уничтожении Терзателя заменено на особое оповещение, показывающее кто получил Aghanim's Shard или, если он уже есть у всех героев, сколько золота и опыта получила команда.
  • Теперь при редактировании закреплённых предметов их можно не только заменять, но и добавлять или убирать.
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