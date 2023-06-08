В Dota 2 вышло глобальное обновление режима Turbo

Компания Valve в ночь на 8 июня выпустила патч для Dota 2. Он затронул режим Turbo, а также исправил некоторые баги. Список изменений опубликован в официальном блоге MOBA.
Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника
Изменения в режиме Turbo:
- Теперь руны мудрости приносят вдвое больше опыта.
- Лотосы появляются в пруду каждые полторы минуты вместо трёх.
- Время начала продажи Aghanim's Shard изменено с 9:45 на 7:30.
- Время начала продажи Infused Raindrops изменено с 3:30 на 1:30.
- Теперь во время стадии выбора отображается число игроков каждой команды, уже выбравших героев.
- Противники больше не видят случайно выбранных вашей командой героев до стадии планирования.
- Игроки, выбравшие случайного героя, больше не получают бесплатные Mango и Faerie Fire.
- Убран запрет на выбор случайного героя в последние 10 секунд стадии выбора.
- Теперь Arcana-предмет Manifold Paradox для Phantom Assassin засчитывает прогресс в режиме Turbo (победа в нём считается половиной обычной победы).
- Теперь Arcana-предмет Feast of Abscession для Pudge засчитывает прогресс в режиме Turbo (победа в нём считается половиной обычной победы).
Исправление багов в Dota 2:
- Исправлены различные ошибки, связанные с эффектом предмета Phylactery при воздействии на врагов с низким здоровьем.
- Исправлена ошибка, из-за которой способность предмета Stormcrafter срабатывала без перезарядки, если его выбросить и подобрать обратно.
- Исправлена ошибка, из-за которой приказ атаковать неуязвимую цель при использовании быстрой атаки оставлял курсор в режиме атаки после неудачной попытки исполнить приказа.
- Теперь реликвии универсальных героев фиолетовые.
- Исправлена ошибка, из-за которой во время стадии выбора у универсальных героев отображался неверный урон.
- Исправлена ошибка, из-за которой около нейтральных предметов, предложенных помощником Dota Plus, отображалась надпись «NaN».
- Сообщение об уничтожении Терзателя заменено на особое оповещение, показывающее кто получил Aghanim's Shard или, если он уже есть у всех героев, сколько золота и опыта получила команда.
- Теперь при редактировании закреплённых предметов их можно не только заменять, но и добавлять или убирать.