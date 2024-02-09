Valve отправила в бан лучшего китайского игрока в Dota 2

Лидер Dota 2 в Китае попал под VAC-бан после введения новых методов обнаружения читеров. Пользователи reddit сообщили о блокировке и оставили ссылки на профиль игрока под ником ʚKKɞ на Dotabuff. Хотя он все еще лидирует в Китае, игрок больше не отображается в официальной таблице лидеров. В Steam у него есть как игровая блокировка, так и VAC-бан. Valve выпустила блог, в котором описала борьбу с читерами в Dota 2 и сообщила о блокировках для использующих читы. Некоторые известные киберспортсмены также попали под бан.
Фанаты Dota 2 уже поняли принцип работы кода. Бан получают те, кто пользовался Overplus. Программа анализирует статистику игры в лобби во время драфтов и точечно блокирует игроков.
Также обновление МОВА исправило немало старых багов и включило в себя анонс новой сокровищницы. Однако эти изменения были не так широко освещены в киберспортивном сообществе.
значит не такие они и топ киберспортсмены, кто же знает, каким образом они стали топами. Утверждать на 100 процентов их честность, без аргументов, нельзя. А зерно сомнения взошло.
Некоторые известные киберспортсмены также попали под бан. ХАХАХАХАХА так и вспомнил случай когда турнир с денежными призами по For Honor выиграл читер и оно же возглавлял глобальную таблицу. Вот была хохма
Правильно сделали, пусть отдохнёт, подышит свежим воздухом
помойка два во все красе
у игры убита мета, где всякую грязь пикать можно и выносить 1x9)) но мы отнимем еще и возможность палить бустеров и мейнеров грязи, чтобы играть было лучше.
а еще мы не будем фиксить поряду и для нью плееров будет челендж пробиться через тысячи смурфов))
Каво? Ничего из того что ты написал не является правдой)
Оу, мсье, вы из 2016?
Что ты высрал вообще? xD