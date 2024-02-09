Valve отправила в бан лучшего китайского игрока в Dota 2

Лидер Dota 2 в Китае попал под VAC-бан после введения новых методов обнаружения читеров. Пользователи reddit сообщили о блокировке и оставили ссылки на профиль игрока под ником ʚKKɞ на Dotabuff. Хотя он все еще лидирует в Китае, игрок больше не отображается в официальной таблице лидеров. В Steam у него есть как игровая блокировка, так и VAC-бан. Valve выпустила блог, в котором описала борьбу с читерами в Dota 2 и сообщила о блокировках для использующих читы. Некоторые известные киберспортсмены также попали под бан.

Фанаты Dota 2 уже поняли принцип работы кода. Бан получают те, кто пользовался Overplus. Программа анализирует статистику игры в лобби во время драфтов и точечно блокирует игроков.

Также обновление МОВА исправило немало старых багов и включило в себя анонс новой сокровищницы. Однако эти изменения были не так широко освещены в киберспортивном сообществе.