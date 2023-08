Авторы ретро-битемапа Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons рассказали о своих планах на будущие обновления ©

Ретро-битемап Double Dragon Gaiden: Rise of Dragons в скором времени получит онлайновый кооперативный режим, просто его разработчик хочет сначала довести до совершенства одиночную игру.

В интервью журналу Retro Gamer (выпуск 249) компания-разработчик Secret Base рассказала о своих планах на будущее, связанных с недавно вышедшим битемапом Double Dragon Gaiden: Rise of Dragons. Несмотря на то, что игра вышла всего лишь на прошлой неделе, разработчик уже планирует включить в нее режим сетевого кооператива, просто на это может уйти некоторое время, так как "заставить игру работать в онлайне немного сложнее", - сказал основатель студии Раймонд Тео (Raymond Teo) в интервью Retro Gamer.

Это требует много работы и тестирования, и мы хотим быть уверены, что эта часть будет в хорошем состоянии, когда мы ее выпустим. Урок, который я вынес из прошлого, заключается в том, что, несмотря на все усилия по созданию многопользовательской игры, многие игроки в конечном итоге играют в одиночную игру, поэтому мы хотим убедиться, что у игрока будет хороший опыт одиночной игры.

Рассказывая о своем собственном опыте, Тео добавляет: "В детстве я часто играл в битемапы в одиночку, и если вы можете внедрить хорошую механику, то вы можете улучшить опыт. Поэтому мы хотим убедиться, что игра работает для одного или двух игроков, а затем, в конце концов, сказать: "Хорошо, когда все это будет готово, давайте посмотрим, как мы можем интегрировать многопользовательский [онлайновый] аспект". Так что, возможно, нам придется подождать некоторое время, чтобы самим опробовать новую функцию, но уже сейчас кажется, что она будет стоить того, чтобы ее ждать.

Если вы впервые слышите о Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, то позвольте нам ввести вас в курс дела. Вышедшая 27 июля 2023 года, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons является новым дополнением к давней серии битемапов, зародившейся в аркадных автоматах еще в 1987 году. За прошедшие годы вышло множество итераций, но именно эта часть серии включает в себя элементы roguelite и позволит игрокам объединяться с друзьями в локальном кооперативе.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons уже доступна на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC и Nintendo Switch.