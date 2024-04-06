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Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons 27.07.2023
Экшен, Аркада, Инди, Ретро, Кооператив
6.9 37 оценок

Для Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons вышло бесплатное дополнение с новыми персонажами и режимами

monk70
Новости

Компания Maximum Entertainment представила множество новых персонажей, режимов, опций и другого насыщенного событиями контента для Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons вместе с бесплатным DLC Sacred Reunion.

Ветераны серии Ранзо, Чин Сэй Мэй и сам третий брат Ли — Сонни присоединяются к борьбе вместе с множеством нового контента, включая дебют кооперативной сетевой игры. Они могут вместе принять участие в кампании или опробовать новый режим выживания, предлагающий бесконечное количество экшена, который нарастает с каждым раундом. Или они могут даже атаковать друг друга в новом режиме «Противостояние 1 на 1».

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