Для Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons вышло бесплатное дополнение с новыми персонажами и режимами

Компания Maximum Entertainment представила множество новых персонажей, режимов, опций и другого насыщенного событиями контента для Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons вместе с бесплатным DLC Sacred Reunion.
Ветераны серии Ранзо, Чин Сэй Мэй и сам третий брат Ли — Сонни присоединяются к борьбе вместе с множеством нового контента, включая дебют кооперативной сетевой игры. Они могут вместе принять участие в кампании или опробовать новый режим выживания, предлагающий бесконечное количество экшена, который нарастает с каждым раундом. Или они могут даже атаковать друг друга в новом режиме «Противостояние 1 на 1».