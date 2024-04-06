Для Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons вышло бесплатное дополнение с новыми персонажами и режимами

199X год. Нью-Йорк в аду. Ядерная война превратила мегаполис в руины, где выживают только сильнейшие. Мятежники и бандиты правят на улицах, терроризируя остатки цивилизации и сражаясь за ресурсы и территории. Но два брата — Билли и Джимми Ли — не собираются сдаваться. Они решают взять судьбу города в свои руки и освободить его от преступности. Вместе с ними в бой вступают Мэриан и дядя Мартин, а также девять новых персонажей, которых можно разблокировать по ходу игры. Каждый из них имеет свой уникальный стиль боя и специальные приёмы. Играйте один или объединяйтесь с другом в локальном кооперативном режиме на двоих и зачистите улицы Нью-Йорка от злодеев в составе четырёх бойцов.