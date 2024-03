Для ретро-битэмапа Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons анонсировано бесплатное DLC с новыми персонажами

Издатель Modus Games и разработчик Secret Base анонсировали бесплатный загружаемый контент «Sacred Reunion» для Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, который добавит трех новых персонажей, два новых режима, совместную онлайн-игру и новые улучшения. Он появится 4 апреля.

Ранзо совершит свое грандиозное возвращение после своего последнего игрового появления в Double Dragon IV, где он сможет использовать навыки, полученные в ходе обучения ниндзя, чтобы уничтожать врагов в мгновение ока. Если ветеранам Ранзо понадобится новое испытание, они смогут использовать его силы в совершенно новом режиме выживания. В режиме выживания вам предстоит победить волны все более могущественных врагов. Улучшайте своего персонажа между раундами с помощью множества новых, более эффективных улучшений и продержитесь как можно дольше. Кроме того, объедините усилия с другом из любой точки мира, поскольку вместе с дополнением будет запущен кооперативный онлайн-режим.

Более подробная информация о других новых персонажах и режимах «Sacred Reunion» появится в ближайшее время.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam.