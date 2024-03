Раскрыты подробности новых персонажей и режимов DLC Sacred Reunion для Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

Издатель Modus Games и разработчик Secret Base выпустили новый трейлер и информацию о недавно анонсированном бесплатном загружаемом контенте «Sacred Reunion» для Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, который добавит трех новых персонажей, два новых режима, совместную онлайн-игру и новые обновления 4 апреля.

Новые персонажи

Ранзу и Сонни Ли возвращаются, чтобы сразиться с бандами Нью-Йорка после их последних игровых появлений в Double Dragon IV, а Чин Сэй Мэй заканчивает свой перерыв со времен Double Dragon III: The Sacred Stones. Все трое имеют свои уникальные стили игры и способности. За них можно будет играть во всех режимах, включая недавно представленный режим волн на выживания. Наслаждайтесь воссоединением с друзьями, близкими и далекими, поскольку вместе с обновлением будет запущена совместная онлайн-игра.

Режим противостояния

Совершенно новый режим позволит вам сразиться с ними в битвах один на один. Улучшайте своих персонажей по своему усмотрению, используя различные варианты, выбирайте арену и приступайте к окончательному испытанию индивидуальных навыков и дружбы. Этот режим является дополнением к ранее анонсированному режиму выживания.

Дополнительный контент

Вместе с запуском дополнения также появятся новые улучшения, дополнительный контент и новый режим сложности.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam.