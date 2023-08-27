Ретро-битэмап Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons получил первое обновление с момента выхода

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons от Secret Base и Modus Games, возможно, станет лучшей игрой года в жанре бит-эм-ап, но ни одна игра не идеальна. На самом деле, игра получила общую жалобу: отвлекающие всплывающие уведомления, которые появляются всякий раз, когда игрок побеждает трех или более врагов специальным приемом. К счастью, последнее обновление позволяет отключить эти уведомления. Также были исправлены трофеи на PlayStation, уулчшена производительность Switch, исправлена совместимости со Steam и многое другое.
- Вы можете включить/выключить уведомление о толпе в меню параметров.
- Когда вы возродитесь, все враги на экране будут сбиты с ног, чтобы обеспечить вам безопасный вход.
- Исправлена и уменьшена программная блокировка.
- Исправлена ошибка данных таблицы лидеров.
- Исправлены трофеи, которые нельзя было разблокировать раньше (PS4/5).
- Условием разблокировки трофея [beat’em up] является выполнение 3000 специальных нокаутов. Если вы ранее соответствовали критериям до выхода обновления, вам просто нужно будет запустить игру и выполнить 10 специальных нокаутов, чтобы разблокировать трофей.
- Все остальные трофеи можно разблокировать, войдя в соответствующее меню в магазине жетонов.
- Улучшено обнаружение и отслеживание достижений (Steam).
- Улучшено распознавание контроллера при поддержке двух контроллеров (Steam).
- Исправлена проблема с задержкой V-Sync и G-Sync (Steam).
- Увеличена эффективность загрузки на 20–40 % (Nintendo Switch).