Double Dragon Revive выйдет 23 октября 2025 года

Любимая многими серия Double Dragon возвращается с новой игрой, Double Dragon Revive, которая получила новый трейлер на The Game Awards 2024. Разработанная студиями Yuke's и Arc System Works, игра будет выпущена 23 октября 2025 года на платформах PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и PC.

Double Dragon Revive обещает вернуть дух классической франшизы в виде новой сайдскроллинговой 3D-игры в жанре beat 'em up. В трейлере, который был показан на мероприятии, мы снова видим культовых братьев Джимми и Билли Ли, сражающихся с множеством врагов, готовых бросить им вызов. Игра будет наполнена динамичными боями и сохранит уникальный стиль, который делает серию одной из самых любимых среди поклонников жанра.