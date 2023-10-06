BioWare просила своих уволенных сотрудников подумать о будущем Dragon Age Dreadwolf

Как мы уже ранее сообщали, в августе BioWare сократила 50 сотрудников, объяснив это необходимостью "сохранить жизнеспособность студии", укрепить ее способность создавать столь популярные сюжетные одиночные игры и убедиться в том, что "Dragon Age: Dreadwolf будет выдающейся игрой". Семь из 50 человек, пострадавших от увольнения, подали иск против BioWare, желая получить лучшую выходную компенсацию.
Как пояснил в беседе с Kotaku Алекс Кеннеди, адвокат упомянутых 7 сотрудников, клиенты решили обратиться в суд после того, как BioWare сообщила им, что запрос положенного по закону выходного пособия может стать финансовым бременем для студии и поставить под угрозу разработку Dreadwolf. Эта игра уже подверглась значительной переработке и, по некоторым слухам, может быть отложена.
Судя по всему, изначально интерес к подаче иска проявили пятнадцать сотрудников. Однако некоторые из них решили отказаться от этой затеи, опасаясь финансовых трудностей в сезон отпусков, например, оплаты счетов или содержания семьи. В настоящее время выплачивается предложенная скромная компенсация, а на принятие судебного решения, как ожидается, уйдет несколько месяцев. Существует вероятность того, что BioWare и EA потребуется до месяца для ответа на поданный группой иск, а рассмотрение дела судьей может занять еще больше времени. Кеннеди не теряет оптимизма, надеясь, что BioWare в конце концов "прозреет" и начнет переговоры о мировом соглашении.
Адвокат выделил движок Frostbite в качестве фактора, обуславливающего более высокую оплату труда. В связи с тем, что EA требует от сотрудников работать исключительно на этом внутреннем движке, теперь у них могут возникнуть проблемы с трудоустройством в студии, использующие решения сторонних разработчиков, например Unreal Engine или Unity. Кроме того, NDA не позволяет им демонстрировать свои последние разработки за последние несколько лет.
Лариан: выпускают партийку на уровне ААА
Биовары: ну пажалумста, не судитесь с нами, это может плохо отразитися на новой драгон эйдж
Ну балда- и есть ААА.
Хотя и Divinity:OS 1 мне понравилась больше, чем Инквизиция.
Нет у Dragon Age будущего. Что тут думать.
Какое может быть будущее, если выходное пособие 7 человек может поставить под угрозу целую игру?)
ЕА момент.
Ну и насчёт DA4: ждём гринд и бустеры опыта, лутбоксы с напарниками из прошлых частей, и бодипозитивных трансгендерных персонажей в премиальной версии за 100$.
Хаха. Нет уж. Пусть лучше заплатят людям выходное пособие, а без поделок от современной BioWoke мы как-нибудь обойдёмся.
Ещё одна студия, которая должна была уже давно закрыться, но зачем-то откладывает неизбежное.
На ваше будущее мы х*р кладём, а вот вы о нашем подумойте.
Судя по последним новостям, в игровой индустрии прям какая-то катастрофа происходит.
Уже 10 лет как. И причина в том, что стадо хавает любые донатные помойки, или дрoчильни вроде старфилда, которые достаточно хорошо прорекламированы.
Не знаю, как остальные, но мне интересно, что получится из новой DA. После отличного финала Inquisition осталась масса вопросов. Жаль, что данная компания попала в EA, которые любят выкидывать на помойку или откладывать многие игры