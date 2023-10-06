BioWare просила своих уволенных сотрудников подумать о будущем Dragon Age Dreadwolf ©

Как мы уже ранее сообщали, в августе BioWare сократила 50 сотрудников, объяснив это необходимостью "сохранить жизнеспособность студии", укрепить ее способность создавать столь популярные сюжетные одиночные игры и убедиться в том, что "Dragon Age: Dreadwolf будет выдающейся игрой". Семь из 50 человек, пострадавших от увольнения, подали иск против BioWare, желая получить лучшую выходную компенсацию.

Как пояснил в беседе с Kotaku Алекс Кеннеди, адвокат упомянутых 7 сотрудников, клиенты решили обратиться в суд после того, как BioWare сообщила им, что запрос положенного по закону выходного пособия может стать финансовым бременем для студии и поставить под угрозу разработку Dreadwolf. Эта игра уже подверглась значительной переработке и, по некоторым слухам, может быть отложена.

Судя по всему, изначально интерес к подаче иска проявили пятнадцать сотрудников. Однако некоторые из них решили отказаться от этой затеи, опасаясь финансовых трудностей в сезон отпусков, например, оплаты счетов или содержания семьи. В настоящее время выплачивается предложенная скромная компенсация, а на принятие судебного решения, как ожидается, уйдет несколько месяцев. Существует вероятность того, что BioWare и EA потребуется до месяца для ответа на поданный группой иск, а рассмотрение дела судьей может занять еще больше времени. Кеннеди не теряет оптимизма, надеясь, что BioWare в конце концов "прозреет" и начнет переговоры о мировом соглашении.

Адвокат выделил движок Frostbite в качестве фактора, обуславливающего более высокую оплату труда. В связи с тем, что EA требует от сотрудников работать исключительно на этом внутреннем движке, теперь у них могут возникнуть проблемы с трудоустройством в студии, использующие решения сторонних разработчиков, например Unreal Engine или Unity. Кроме того, NDA не позволяет им демонстрировать свои последние разработки за последние несколько лет.