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Dragon Age: Dreadwolf 2024 г.
7.7 291 оценка

BioWare просила своих уволенных сотрудников подумать о будущем Dragon Age Dreadwolf

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Gruz_
Новости

Как мы уже ранее сообщали, в августе BioWare сократила 50 сотрудников, объяснив это необходимостью "сохранить жизнеспособность студии", укрепить ее способность создавать столь популярные сюжетные одиночные игры и убедиться в том, что "Dragon Age: Dreadwolf будет выдающейся игрой". Семь из 50 человек, пострадавших от увольнения, подали иск против BioWare, желая получить лучшую выходную компенсацию.

Как пояснил в беседе с Kotaku Алекс Кеннеди, адвокат упомянутых 7 сотрудников, клиенты решили обратиться в суд после того, как BioWare сообщила им, что запрос положенного по закону выходного пособия может стать финансовым бременем для студии и поставить под угрозу разработку Dreadwolf. Эта игра уже подверглась значительной переработке и, по некоторым слухам, может быть отложена.

Судя по всему, изначально интерес к подаче иска проявили пятнадцать сотрудников. Однако некоторые из них решили отказаться от этой затеи, опасаясь финансовых трудностей в сезон отпусков, например, оплаты счетов или содержания семьи. В настоящее время выплачивается предложенная скромная компенсация, а на принятие судебного решения, как ожидается, уйдет несколько месяцев. Существует вероятность того, что BioWare и EA потребуется до месяца для ответа на поданный группой иск, а рассмотрение дела судьей может занять еще больше времени. Кеннеди не теряет оптимизма, надеясь, что BioWare в конце концов "прозреет" и начнет переговоры о мировом соглашении.

Адвокат выделил движок Frostbite в качестве фактора, обуславливающего более высокую оплату труда. В связи с тем, что EA требует от сотрудников работать исключительно на этом внутреннем движке, теперь у них могут возникнуть проблемы с трудоустройством в студии, использующие решения сторонних разработчиков, например Unreal Engine или Unity. Кроме того, NDA не позволяет им демонстрировать свои последние разработки за последние несколько лет.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Talendor3

Лариан: выпускают партийку на уровне ААА
Биовары: ну пажалумста, не судитесь с нами, это может плохо отразитися на новой драгон эйдж

5
Soulless24

Ну балда- и есть ААА.
Хотя и Divinity:OS 1 мне понравилась больше, чем Инквизиция.

-2
fa1kem

Нет у Dragon Age будущего. Что тут думать.

Эта игра уже подверглась значительной переработке и, по некоторым слухам, может быть отложена.
4
TAPAKAH222

Какое может быть будущее, если выходное пособие 7 человек может поставить под угрозу целую игру?)

4
Soulless24

ЕА момент.
Ну и насчёт DA4: ждём гринд и бустеры опыта, лутбоксы с напарниками из прошлых частей, и бодипозитивных трансгендерных персонажей в премиальной версии за 100$.

4
Usurper
BioWare сообщила им, что запрос положенного по закону выходного пособия может стать финансовым бременем для студии и поставить под угрозу разработку Dreadwolf

Хаха. Нет уж. Пусть лучше заплатят людям выходное пособие, а без поделок от современной BioWoke мы как-нибудь обойдёмся.

1
TAPAKAH222

Ещё одна студия, которая должна была уже давно закрыться, но зачем-то откладывает неизбежное.

1
Anton Vasiljev

На ваше будущее мы х*р кладём, а вот вы о нашем подумойте.

1
SSStylish

Судя по последним новостям, в игровой индустрии прям какая-то катастрофа происходит.

0
Soulless24

Уже 10 лет как. И причина в том, что стадо хавает любые донатные помойки, или дрoчильни вроде старфилда, которые достаточно хорошо прорекламированы.

0
Artery Kaulitz

Не знаю, как остальные, но мне интересно, что получится из новой DA. После отличного финала Inquisition осталась масса вопросов. Жаль, что данная компания попала в EA, которые любят выкидывать на помойку или откладывать многие игры

0