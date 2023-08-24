Джефф Грабб: Dragon Age: Dreadwolf была запланирована на сентябрь 2023 года, но может выйти только в 2025 году

2023 год полон релизов, но некоторые геймеры недовольны: поклонники BioWare очень хотели бы иметь на руках Dragon Age: Dreadwolf, и - в альтернативной реальности - игра была бы почти в руках геймеров. На самом деле, по словам Джеффа Грабба, изначально команда планировала выпустить игру в сентябре 2023 года, но на данный момент дата релиза может быть отложена до 2025 года.
Сообщалось, что дата выхода уже давно была перенесена на весну 2024 года, но даже сейчас внутри компании наиболее оптимистичным сроком считается лето 2024 года. Однако, по словам Грабба, отнюдь не исключено, что она будет отложена еще раз, и, как это обычно бывает в таких случаях, BioWare может решить не торопиться, оставаясь в рамках того же финансового года, т.е. перенести ее на март 2025 года.
Грабб также утверждает, что BioWare перевела некоторых разработчиков из Mass Effect в Dragon Age Dreadwolf. Однако это, очевидно, привело к задержкам в работе над научно-фантастическим приключением, которое, таким образом, выйдет позже, чем планировалось изначально.
Разумеется, речь идет только о сообщениях Грабба, а не об официальной информации. Несмотря на то, что он является известным журналистом и утечкой информации, а также надежен при передаче информации из своих источников, у него могут быть устаревшие сведения. Чтобы узнать больше о Dragon Age Dreadwolf, нам придется дождаться новых анонсов.
Я так понял, у них т практически всех лгбтшников выкинули. Наверное сюжет с нуля переделывают.
аж на 2025, лол чо они там делают на работе? в балду играют или балду гоняют
Пхахахахахахх , после релиза балды 3 наверное посмотрели на своё толерантное *овнецо и поняли что нужно по новой игру пилить
Боже да откуда вы такие беретесь? Толерантное *oвценo? Что такого в DA прошлых было, что это стало толерантным *oвнецом?
И почему BG3 для тебя норм и не толерантное *oвнецo? Там можно сделать транса и быть в любых отношениях с любым персонажем, то есть, там все бисексуалы. В DA ты никаких трансов не сделаешь и никаких бисексуалов нет
Если это правда, то столько лет они там либо готовят детально проработанный шедевр с морем контента, который сможет заткнуть за пояс BG3, либо уже раз пятый перезапускают производство игры, сами не понимая, чего они хотят сделать в итоге.