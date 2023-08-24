Джефф Грабб: Dragon Age: Dreadwolf была запланирована на сентябрь 2023 года, но может выйти только в 2025 году ©

2023 год полон релизов, но некоторые геймеры недовольны: поклонники BioWare очень хотели бы иметь на руках Dragon Age: Dreadwolf, и - в альтернативной реальности - игра была бы почти в руках геймеров. На самом деле, по словам Джеффа Грабба, изначально команда планировала выпустить игру в сентябре 2023 года, но на данный момент дата релиза может быть отложена до 2025 года.

Сообщалось, что дата выхода уже давно была перенесена на весну 2024 года, но даже сейчас внутри компании наиболее оптимистичным сроком считается лето 2024 года. Однако, по словам Грабба, отнюдь не исключено, что она будет отложена еще раз, и, как это обычно бывает в таких случаях, BioWare может решить не торопиться, оставаясь в рамках того же финансового года, т.е. перенести ее на март 2025 года.

Грабб также утверждает, что BioWare перевела некоторых разработчиков из Mass Effect в Dragon Age Dreadwolf. Однако это, очевидно, привело к задержкам в работе над научно-фантастическим приключением, которое, таким образом, выйдет позже, чем планировалось изначально.

Разумеется, речь идет только о сообщениях Грабба, а не об официальной информации. Несмотря на то, что он является известным журналистом и утечкой информации, а также надежен при передаче информации из своих источников, у него могут быть устаревшие сведения. Чтобы узнать больше о Dragon Age Dreadwolf, нам придется дождаться новых анонсов.