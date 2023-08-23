Фанаты Dragon Age изголодались по информации и строят свои ожидания

BioWare вот уже из года в год обещает поделиться множеством информации по их грядущей игре Dragon Age: Dreadwolf, но с момента анонса игры, прошедшем на The Game Awards 2020, мы так и не получили ничего, помимо официального названия, одного из возможных мест действия и антагониста.
Последняя новость, непосредственно касающаяся игры, была датирована февралем 2023 года. Новость представляла собой BioWare Community Update, в котором системный дизайнер Люк Баррет рассказывал о процессе создания UX для древа умений.
Фанаты порядком устали ждать новой информации и разделились на два лагеря: одни на волне хайпа, постоянно мониторят всевозможные хотя бы мелкие крупицы информации и сливы, а другие уже отчаялись увидеть игру в 2023 году.
На фоне проходящей Gamescom 2023 пользователь Reddit OnlyGrayCellLeft создал тред, в котором фанаты высказали свое мнение по поводу возможности появления информации на выставке.
Привет ребята,
Не следил в [за игрой] в последнее время. Ждем ли мы какой-нибудь инфы по Dreadwolf во время Gamescom, или нет? Если игра была в альфе когда-то давно, мы должны уже получить несколько кусочков инфы скоро.
Спасибо!
В ответ сообщество высказало несколько интересных предположений, но по большей части сошлись в одном: игру на выставке ждать не стоит.
Bioware не заявлены, так что нет, ничего. Я полагаю, что мы получим что-нибудь в этом декабре.
Или нет. Может быть, они просто дадут нам третий "хей, вы знали, что Солас?? Плохой парень??" трейлер.
— ask-me-about-my-cats
Ничерта особенного
— beti88
Абсолютно нет.
Я бы порекомендовал невероятно доступную белую клоунскую краску для лица от Ben Nye всем, кто ожидает другого.
— jazzajazzjazz
Может, на the game awards, и, скорее всего D4 день снова станет чем-то особенным.
— zavtra13
Да, они выпустят игру в магазины на продажу в тот же день со всеми DLC и бесплатно для всех и с кнопкой "нажми, чтобы завершить игру"
— Nostravinci04
Похоже, Bioware, действительно стоит поторопиться, иначе градус сарказма среди сообщества может перейти все границы.
Dragon Age: Dreadwolf не имеет официальной даты выхода и подтвержденных платформ. По слухам, игру стоит ждать после апреля 2024 года.
Увы и ах... Игра канула в бездну неизвестности!
BioWare не самоубийцы, чтобы показывать то, что у них есть сейчас публике, после запуска BG3 и предстоящего Starfield.
Будет готова - сами покажут, смысл довольствоваться слухами и обрывками информации
Фанаты? Кто? У Bioware ещё остались фанаты?
Я не верю студии, которая клялась всеми богами что Антэм выйдет достойным продуктом на десятилетия, они уверяли, приводили аргументы, обещали что всё будет круто, в итоге вышла субстанция за которые те же люди изредка неубедительно извинялись, а потом и вовсе после скорых увольнений начали рассказывать какие были проблемы и всё было не готово. ЕА - многомиллиардная корпорация
Фанаты не знают что БГ3 вышла? Вот где достойное продолжение ДАО.
Сравнение помидора и стула. Игры совершенно разного типа.