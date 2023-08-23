Фанаты Dragon Age изголодались по информации и строят свои ожидания ©

BioWare вот уже из года в год обещает поделиться множеством информации по их грядущей игре Dragon Age: Dreadwolf, но с момента анонса игры, прошедшем на The Game Awards 2020, мы так и не получили ничего, помимо официального названия, одного из возможных мест действия и антагониста.

Последняя новость, непосредственно касающаяся игры, была датирована февралем 2023 года. Новость представляла собой BioWare Community Update, в котором системный дизайнер Люк Баррет рассказывал о процессе создания UX для древа умений.

Фанаты порядком устали ждать новой информации и разделились на два лагеря: одни на волне хайпа, постоянно мониторят всевозможные хотя бы мелкие крупицы информации и сливы, а другие уже отчаялись увидеть игру в 2023 году.

На фоне проходящей Gamescom 2023 пользователь Reddit OnlyGrayCellLeft создал тред, в котором фанаты высказали свое мнение по поводу возможности появления информации на выставке.

Привет ребята,

Не следил в [за игрой] в последнее время. Ждем ли мы какой-нибудь инфы по Dreadwolf во время Gamescom, или нет? Если игра была в альфе когда-то давно, мы должны уже получить несколько кусочков инфы скоро.

Спасибо!

В ответ сообщество высказало несколько интересных предположений, но по большей части сошлись в одном: игру на выставке ждать не стоит.

Bioware не заявлены, так что нет, ничего. Я полагаю, что мы получим что-нибудь в этом декабре.

Или нет. Может быть, они просто дадут нам третий "хей, вы знали, что Солас?? Плохой парень??" трейлер.

— ask-me-about-my-cats

Ничерта особенного

— beti88

Абсолютно нет.

Я бы порекомендовал невероятно доступную белую клоунскую краску для лица от Ben Nye всем, кто ожидает другого.

— jazzajazzjazz

Может, на the game awards, и, скорее всего D4 день снова станет чем-то особенным.

— zavtra13

Да, они выпустят игру в магазины на продажу в тот же день со всеми DLC и бесплатно для всех и с кнопкой "нажми, чтобы завершить игру"

— Nostravinci04

Похоже, Bioware, действительно стоит поторопиться, иначе градус сарказма среди сообщества может перейти все границы.

Dragon Age: Dreadwolf не имеет официальной даты выхода и подтвержденных платформ. По слухам, игру стоит ждать после апреля 2024 года.