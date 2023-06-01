Инсайдер сужает окно выпуска Dragon Age: Dreadwolf ©

Джефф Грабб, известный игровой инсайдер, сообщил, когда можно ожидать выхода Dragon Age: Dreadwolf.

Один из нетерпеливых фанатов практически умолял Джеффа Грабба уточнить, будет ли Dragon Age: Dreadwolf анонсирована этим летом. Сначала Грабб был более скрытен, сказав лишь, что не ожидает игру этим летом. После этого ответа между двумя фанатами завязался небольшой разговор, в ходе которого они задались вопросом, насколько достоверна информация, предоставленная Граббом. В конце концов, один из них предположил, что Dragon Age: Dreadwolf может выйти летом 2024 года. В этот момент Джефф Грабб снова ответил, подтвердив, что игра в настоящее время намечена к выпуску на лето 2024 года.

Задержки всегда могут произойти и Грабб обычно осторожен с тем, чтобы люди не принимали все его слова за чистую монету. Тем не менее, это дает фанатам более конкретные сроки, на которые можно рассчитывать. Грабб также дал разъяснения по поводу своих предыдущих заявлений о том, что Dragon Age: Dreadwolf выйдет осенью 2023 года, что сценарий всегда был "не раньше". Поклонники отреагировали неоднозначно. Хотя есть и те, кто боится поверить в то, что дата выхода игры не за горами, опасаясь разочарования, большинству это принесло облегчение.