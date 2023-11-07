Слух: EA Motive Studio помогают BioWare в разработке Dragon Age: Dreadwolf

Не для кого не секрет, что BioWare перевели все свои внутренние студии на работу над предстоящей Dragon Age. Но, похоже, BioWare помогают еще и EA Motive Studio.

На сайте Linkedin в профиле одного из сотрудников EA Motive Studios обнаружилась информация, что студия была задействована в разработке Dragon Age: Dreadwolf. Сотрудник трудился над игрой в качестве художника окружения на протяжении десяти месяцев (с ноября 2022 по август 2023), что довольно странно, потому что по заявлениям Bioware, игра прошла альфа-тестирование еще в октябре 2022.

Впрочем, из последних новостей, игру вряд ли стоит ждать до лета 2024.