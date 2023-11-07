Слух: EA Motive Studio помогают BioWare в разработке Dragon Age: Dreadwolf

Не для кого не секрет, что BioWare перевели все свои внутренние студии на работу над предстоящей Dragon Age. Но, похоже, BioWare помогают еще и EA Motive Studio.
На сайте Linkedin в профиле одного из сотрудников EA Motive Studios обнаружилась информация, что студия была задействована в разработке Dragon Age: Dreadwolf. Сотрудник трудился над игрой в качестве художника окружения на протяжении десяти месяцев (с ноября 2022 по август 2023), что довольно странно, потому что по заявлениям Bioware, игра прошла альфа-тестирование еще в октябре 2022.
Впрочем, из последних новостей, игру вряд ли стоит ждать до лета 2024.
Туева хуча лет разработки, а все будет сводиться как обычно к одному...
всегда смеюсь с таких людей и им подобным
это ведь так сложно - не нажимать реплику, которая подсвечена гигантским красным сердечком
а еще сложнее выбрать реплику, подсвеченную гигантским красным крестиком...
в чем ваша проблема?
Кого волнует мнение хейтера? Правильно, никого. В ДА2 нельзя случайно начать роман. Да и вообще в любой игре от биоваров нельзя. Если только у игрока не мозг обезьяны и он не способен понять, что выбирает в роли ответа.
Если бы это была единственная проблема современных игр от биоварей и еа...-_-
Иди обмазывайся толерантным BG3, в котором гомосятина и повесточка на каждом шагу. Вспомни в игре одного нормально, белого мужика? Вот и я не помню.
То есть я должен смотреть на сердечко?
Ну так крутой получается отыгрыш "человека, который выбирает диалоги с молоточком" или "человека. любящего диалоги с алмазиком".
В нормальных диалогах всё должно быть понятно по тексту.