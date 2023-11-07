Слух: в Dragon Age: Dreadwolf будет открытый мир, релиз не ранее, чем через 8 месяцев

Две недели назад на сайте Linkedin студия BioWare разместила вакансию для своего подразделения в Остине. В студию требуется старший дизайнер визуальных эффектов (контракт на 8 месяцев). От работника требуется:

Как минимум 4 года опыта в индустрии. Высокие знания о визуальных эффектах в реальном времени с использованием систем частиц, спрайтов и 3D-мешей. Хорошее владение принципами анимации и тайминга. Знание 2D и 3D графических пакетов для создания VFX (включая опыт создания оптимизированных 3d-моделей и текстур), рабочего процесса игрового движка для визуальных эффектов и систем контроля версий. Опыт в динамической симуляции в Photoshop, Maya, Houdini, FumeFX и других программах. Умение справляться с ограничениями игрового процесса в открытом мире и использовать визуальный язык для вознаграждения опыта игрока. Стремление к изучению новых технологий.

Исходя из описания вакансии, можно сделать предположение, что именно предстоящая Dragon Age будет использовать систему открытого мира, поскольку следующая часть Mass Effect все еще находится на ранних стадиях разработки. Но судя по тому, что работник нанимается по контракту на 8 месяцев, ждать релиза в ближайшем времени все же не стоит.