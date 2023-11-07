Слух: в Dragon Age: Dreadwolf будет открытый мир, релиз не ранее, чем через 8 месяцев

Две недели назад на сайте Linkedin студия BioWare разместила вакансию для своего подразделения в Остине. В студию требуется старший дизайнер визуальных эффектов (контракт на 8 месяцев). От работника требуется:
- Как минимум 4 года опыта в индустрии.
- Высокие знания о визуальных эффектах в реальном времени с использованием систем частиц, спрайтов и 3D-мешей.
- Хорошее владение принципами анимации и тайминга.
- Знание 2D и 3D графических пакетов для создания VFX (включая опыт создания оптимизированных 3d-моделей и текстур), рабочего процесса игрового движка для визуальных эффектов и систем контроля версий. Опыт в динамической симуляции в Photoshop, Maya, Houdini, FumeFX и других программах.
- Умение справляться с ограничениями игрового процесса в открытом мире и использовать визуальный язык для вознаграждения опыта игрока.
- Стремление к изучению новых технологий.
Исходя из описания вакансии, можно сделать предположение, что именно предстоящая Dragon Age будет использовать систему открытого мира, поскольку следующая часть Mass Effect все еще находится на ранних стадиях разработки. Но судя по тому, что работник нанимается по контракту на 8 месяцев, ждать релиза в ближайшем времени все же не стоит.
Только бы на оптимизон не забили...!
Ну, либо Frosbite (вряд ли, и с ним Bioware уже настрадалась), либо Unreal Engine. Про игры на UE5 мы уже насмотрелись. Так что ожидания в плане оптимизации ни разу не радужные.
Что с Инквизицией, что с Андромедой, у меня лично не было никаких проблем на старте ни с багами, ни с оптимизацией. А что до других игр на Фростбайте...
Но вообще судя по тому, что они буквально уволили всю свою команду тестировщиков, то проблемы просто обязаны быть.
Оптимизон, на самом деле, дело поправимое. Лучше бы не забили на саму игру, а то будет халтура как андромеда.
карту можно купить и в днс, а ехать вправлять разрабам мозг дороже и хлопотнее.
В последних 2 играх он у них был, вроде как. По крайне мере моя старая r7 360 2gb позволила их пройти.
И зачем?Нынешние биотвари уже дважды доказывали что они не умеют в большие локации.
Тут уже интерес к игре из раздела:"Смогут ли Биовари сделать настолько х.вую игру,что на ее фоне Андромеда и Антем станут шедеврами?"
неоновые буквы ммм ... печальненько...
Как бы на сам город Тевинтер глянь, в показанном тизере. Город тайной магии и больших возможностей, эдакий Найт-Сити от мира Фэнтези
Название подозрительно напоминает ME Андромеда
Наверно такая же хрень будет, как и Sralfield
В современной игровой индустрии, релиз - это когда выходит GOTY ну или скидка появляется. Примерно к этому моменту, и баги, и оптимизация уже на приемлемом уровне. А на официальных релизах, сама игра портит впечатления своей же недоделанностью. Исключения есть только среди японцев.
Ну опенворлд и сюжетку патчами не исправить, так что я даже через год не куплю.
Оо, а что это делает вакансия на моём любим сайте hh.ru? Или стоп...
Зачем тут вообще эта информация?
GooD))
Всего 8 месяцев до очередного провала десятилетия? Не забыть бы попкорна купить
После БГ3.. пффф.. и даром не нужно! Все равно трешак будет...
а теперь сними, пожалуйста, свои розовые очки и поиграй в балду нормально
ты удивишься, но это офигеть какая не идельная игра с целой тонной проблем, на которые почему-то в обществе обращать внимание не принято, и это при всем том, что игра целых два года торчала в, напоминаю, ненавистном всеми раннем доступе
да, хорошо вышло, но не 11/10, не 10/10, и даже не 9/10, и уж тем более не «игра десятилетия», и вовсе она не вызывает желания «писать кипятком»
Чувак из близзард от зависти навалил кучу в твиттере. А большего мне от BG3 и не нужно было.
Я вот возьму отгул, и плотно залипну... За просмотром обзоров этого провала и за срaчами на дтф.