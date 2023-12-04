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Dragon Age: Dreadwolf 2025 г.
7.6 314 оценок

Страница Dragon Age: Dreadwolf появилась в Steam. Игра не будет переведена на русский язык

butcher69
Новости

Компания BioWare представила сегодня новый тизер к Dragon Age: Dreadwolf, новой части культовой серии ролевых игр. К сожалению, ролик почти полностью состоит из статичных кадров, но он дает нам возможность заглянуть во вселенную игры.

Кроме того, в В Steam появилась официальная страница Dragon Age: Dreadwolf. На данный момент она содержит не более четырех скриншотов и следующее описание сюжета:

Добро пожаловать в Dragon Age: Dreadwolf. Вас ждёт Тедас — край, полный суровых диких земель, опасных лабиринтов и сияющих городов, а также жестоких сражений и тайной магии. И сейчас судьба этого мира балансирует на лезвии ножа.

Дата релиза проекта пока неизвестна. Перевод интерфейса и субтитров на русский язык пока что не заявлен.

-42
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Рогатый Лорд

ясно, скачаю с торрента.

17
chaospaladin

Много последних игр от ЕА есть на торренте за последние года 2?

19
DemandingRufus

Скачать, то скачаешь, но не пограешь- в игре дуня будет, а королева взломов слилась в неизвестном направлении.

6
saa0891 DemandingRufus

Кто то мешает купить активацию за пару сотен в том случае если игра будет годная,в чём у меня очень большие сомнения.

14
luVol saa0891

Сомнения, что игра будет хорошей не напрасны.Из преальфы геймплея, что были представлены как-то не внушает оптимизма ещё инквизицией они сделали кучу лишних механик, а сейчас могут сделать ещё больше, последовав тенденциям бесезда забив болт на рпг-составляющую, которая после орижинс лишь оказуаливалась. Да и кого там биовар в штат набрали думаю понятно, что к прежним своим стандартам они не вернутся будут целиться больше в юных игроков, которым кроме форточки кс и доты мало что интересует, но они никак не понимают)

1
HITMAN 5

открой глаза, денюву уже некому ломать, лавочка прикрыта

1
Oscilograf

В старфилде тоже официального русского нет, да еще и сгущали что несколько лет и много миллионов за перевод надо. В итоге играбельный русский появился через неделю, нормальный через месяц. Другое дело, что игра уныловата оказалась.

17
Offn

У dragon age никогда не было столько фанатов, сколько у беседки.

5
Artery Kaulitz

Как я и догадывался, увы...

7
6363

Поганые русофобы.

7
orion1786

Когда она ещё выйдет. К тому времени много что может поменяется.

6
ПУМПА ДУМПА

Тебе уже нельщзя в ЛГБТ игыр играть - так что не мечтай даже))) Иди ящеров прогоняй

-13
Abarmot90

Это ea

5
INqus1tor

Я думаю рус. субтитры будут. А по поводу озвучки,они во второй и третей части ее не добавляли.Так что удивляться нечему

5
Kamishini1993

Вряд ли будет перевод они лишь в ФИФА его делают, даже нфс где переводить то нечего не сделали

0
Камелия20

зачем делать тиры для страны которая в бане? Ждем народные титры.

0
Lunersun Kamishini1993
они лишь в ФИФА его делают

Потому что там и делать то нечего, немного доработать перевод из предыдущей части и готово.

0
pokemonizm

Хотелось бы чтоб игра была как Ориджинс, но скорее всего это будет новая Атсасин Крид или любая другая копипастная ААА фигня последних лет

Но... а вдруг?

4
nemsis94

Bioware давно уже не те, да и игры они делают в стиле популярных движений на западе.

3
Andrew Shimansky

пфффффф проблема какая)))через 2 дня будет и русский и украинский ....не ссыте пацаны))))

3
rewgerg43252

Я бы и в английской версии поиграл... Если ЕА разгонят всю ту SJW-шушеру, которую набрали в Bioware, вернут старых талантов, и позволят создать крутую игру... А не это.

-2
Вячеслав Данишевский

Так за Украинский и не говорили что его не будет.. :)

Так що вчіть мову хлопці :)

0
alexhistory

Плохо, что сказать.

2
Punisher1

Кто бы сомневался

1
Лобо

Ок. Значит не буду покупать

1
Feliskotta

Плевать. Всё равно лишь первая часть топ а остальное лишь разные сорта гумна..

1
Кей Овальд

Подпишусь ради прикола. Но если и выйдет что хорошее, чувствую, русик и пиратку надо будет ждать.

0
LincolnRimes

пофигу переведут быстро, но жаль что дырявая дуня стоять будет

0
hpi

Описание игры напоминает 2 драгон.

0
SULIK 712

шо за дисней-готэм сити

0
wdymBro

Онет, не смогу поиграть в симулятор отношений между квирами и трансами, что же делать как же быть.

-3
Newworld_DESTROYER

почему то бг3 называют безоговорочным шедевром, хотя там еще больше подобного радужного треша

ну так, для справки, ларианам нужно еще штуки 3 таких балдургеев сделать чтобы просто приблизиться к уровню рпг-геймдизайна байовер

-3
darcs600 Newworld_DESTROYER

В БГ3 все чпокают всех то есть по сути бисексуальны в следствии чего придраться сложнее потому что тут уже сам выбираешь чпокаешь ты мужскую задницу или чпокаешь упругую соблазняющую женскую попку

3
antonborisov198 Newworld_DESTROYER
приблизиться к уровню рпг-геймдизайна байовер

В смысле, пробить 3 дна?

2
pokemonizm

Ничего страшного, у тебя впереди РЕВОЛЮЦИОННАЯ и СКР3ПНАЯ Смута, зачем тебе эти пиндоские игры... да и комп тоже...

0
Капитан Баттхерт pokemonizm

Главное чтоб без ентих транформаторов-экстримистов!

2