Страница Dragon Age: Dreadwolf появилась в Steam. Игра не будет переведена на русский язык

Мир фэнтезийного континента Тедас, полный опасностей, тайн и волшебства, вновь оказывается на грани гибели. После катаклизмов, вызванных магами и демонами, цивилизации Тедаса балансируют на грани хаоса. Их судьба зависит от появления неожиданного лидера, способного объединить разрозненные народы.

В роли такого харизматичного героя вам предстоит собрать могучий отряд последователей, каждый со своей уникальной судьбой, характером и мотивациями. Вместе вам нужно будет исследовать опасные пустоши, тёмные подземелья и величественные города континента в поисках ответов и решения насущных проблем. По пути вы будете решать моральные дилеммы, сталкиваться с предательствами и находить настоящую любовь.

Бросив вызов судьбе, ваш необычный отряд должен раскрыть древние тайны, чтобы предотвратить гибель цивилизации и стать последней надеждой Тедаса в его самый мрачный час.