"Огромное количество побочного контента": Dragon Age: The Veilguard получила первый геймплей и подробности

Сегодня BioWare поделилась со всеми первым 15-минутным геймплейным роликом, а также прислала информационный лист, в котором разъясняются некоторые детали и особенности грядущей ролевой игры.

Начнем с первых сочных подробностей о сюжетной линии четвертой основной части франшизы. Как уже известно всем, кто играл в Dragon Age: Inquisition и ее DLC, Солас, спутник персонажа Инквизитора в предыдущей игре, - это

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льфийский бог-трикстер из легенды, известный также под зловещим именем Dreadwolf (предыдущее название игры). Его цель - разрушить Завесу между миром Тедаса и миром демонов, чтобы вернуть древнюю эльфийскую славу и бессмертие, и его ничуть не волнует, что это означает гибель всех остальных.

По словам BioWare, Соласу все же удастся провести свой ритуал разрыва, но он приведет к обратному результату, освободив двух самых могущественных и неумолимых противников среди эльфийских богов. Персонажу игрока (по имени Рук) и его отряду предстоит навести порядок и не дать этим богоподобным существам опустошить Тедас, сражаясь при этом с другими угрожающими врагами, такими как культисты Венатори, демоны Тьмы, темные отродья и другие.

Как уже давно заявляла компания BioWare, в Dragon Age: The Veilguard будет показано больше Тедаса, чем когда-либо прежде в серии ролевых игр. Биомы будут самыми разнообразными: шумные города, пышные тропики, бореальные леса, запретные болота и глубочайшие подземелья. Титулованная Стража Вуали будет собираться в Маяке — классическом месте в стиле RPG, где можно отдохнуть и пообщаться с компаньонами в свое удовольствие.

Разработчики также пообещали «одни из самых захватывающих индивидуальных сюжетных линий» в истории франшизы, что является амбициозной целью, учитывая, что это всегда было одной из сильных сторон Dragon Age и игр BioWare в целом. Семь компаньонов расскажут обширные и динамичные истории о любви и потере, а выбор игрока повлияет как на ваши отношения с отдельными компаньонами, так и со всей группой. Каждый компаньон имеет свое собственное дерево навыков и специализированное снаряжение.

Наконец, возвращаясь к персонажу Рук, стоит отметить, что игроки получат самый мощный редактор персонажей во всей франшизе с широкими возможностями настройки. Как видно из галереи выше, вы сможете выбрать и другие расы, например, эльфа или кунари. Вы также сможете выбрать стартовую фракцию в качестве предыстории персонажа. На выбор предлагается шесть фракций, включая Серых Стражей, Сумеречных драконов и Антиванских воронов. Что касается развития персонажа, то игроки смогут настроить свой игровой стиль с помощью деревьев навыков для трех различных классов: Воин, Маг и Воришка. Как уже сообщалось ранее, прямого контроля над двумя другими членами партии не будет, но колесо способностей позволит игрокам применять определенные умения против любой цели.

В очень краткой беседе за круглым столом после презентации на Summer Game Fest 2024 BioWare подтвердила, что в Dragon Age: The Veilguard будет «огромное количество побочного контента», который будет полностью создан вручную, а не сгенерирован случайным образом.

У игры пока нет конкретной даты выхода, кроме общей - осень 2024 года. Она выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.