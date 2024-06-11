"Огромное количество побочного контента": Dragon Age: The Veilguard получила первый геймплей и подробности

Сегодня BioWare поделилась со всеми первым 15-минутным геймплейным роликом, а также прислала информационный лист, в котором разъясняются некоторые детали и особенности грядущей ролевой игры.
Начнем с первых сочных подробностей о сюжетной линии четвертой основной части франшизы. Как уже известно всем, кто играл в Dragon Age: Inquisition и ее DLC, Солас, спутник персонажа Инквизитора в предыдущей игре, - это
льфийский бог-трикстер из легенды, известный также под зловещим именем Dreadwolf (предыдущее название игры). Его цель - разрушить Завесу между миром Тедаса и миром демонов, чтобы вернуть древнюю эльфийскую славу и бессмертие, и его ничуть не волнует, что это означает гибель всех остальных.
По словам BioWare, Соласу все же удастся провести свой ритуал разрыва, но он приведет к обратному результату, освободив двух самых могущественных и неумолимых противников среди эльфийских богов. Персонажу игрока (по имени Рук) и его отряду предстоит навести порядок и не дать этим богоподобным существам опустошить Тедас, сражаясь при этом с другими угрожающими врагами, такими как культисты Венатори, демоны Тьмы, темные отродья и другие.
Как уже давно заявляла компания BioWare, в Dragon Age: The Veilguard будет показано больше Тедаса, чем когда-либо прежде в серии ролевых игр. Биомы будут самыми разнообразными: шумные города, пышные тропики, бореальные леса, запретные болота и глубочайшие подземелья. Титулованная Стража Вуали будет собираться в Маяке — классическом месте в стиле RPG, где можно отдохнуть и пообщаться с компаньонами в свое удовольствие.
Разработчики также пообещали «одни из самых захватывающих индивидуальных сюжетных линий» в истории франшизы, что является амбициозной целью, учитывая, что это всегда было одной из сильных сторон Dragon Age и игр BioWare в целом. Семь компаньонов расскажут обширные и динамичные истории о любви и потере, а выбор игрока повлияет как на ваши отношения с отдельными компаньонами, так и со всей группой. Каждый компаньон имеет свое собственное дерево навыков и специализированное снаряжение.
Наконец, возвращаясь к персонажу Рук, стоит отметить, что игроки получат самый мощный редактор персонажей во всей франшизе с широкими возможностями настройки. Как видно из галереи выше, вы сможете выбрать и другие расы, например, эльфа или кунари. Вы также сможете выбрать стартовую фракцию в качестве предыстории персонажа. На выбор предлагается шесть фракций, включая Серых Стражей, Сумеречных драконов и Антиванских воронов. Что касается развития персонажа, то игроки смогут настроить свой игровой стиль с помощью деревьев навыков для трех различных классов: Воин, Маг и Воришка. Как уже сообщалось ранее, прямого контроля над двумя другими членами партии не будет, но колесо способностей позволит игрокам применять определенные умения против любой цели.
В очень краткой беседе за круглым столом после презентации на Summer Game Fest 2024 BioWare подтвердила, что в Dragon Age: The Veilguard будет «огромное количество побочного контента», который будет полностью создан вручную, а не сгенерирован случайным образом.
У игры пока нет конкретной даты выхода, кроме общей - осень 2024 года. Она выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Они так гордо заявляют о наследии BioWare и Dragon Age, но что от него осталось? Где все ведущие разработчики тех лет на данный момент? В независимых студиях
История кампании напоминает фильм "Первому игроку приготовиться", где злодей фильма владеет мультикорпорацией с мировым именем, которая принадлежала его наставнику - гению и основателю, а тот ему кофе приносил и тупые идеи вкидывал. Там правда про микротранзакции и рекламы, но суть та же. BioWare не торт и уже даже не кекс
гта 6 без главных тоже будет калом!
Играл?
Если это легкий уровень сложности, то геймплей неплохой. Но это все же не Дрегон ейдж, а Хогвартс Легаси
Тож самое что в инквизиции, дя вот только я не ждал ещё одну "инквизицию" хотелось всё таки Dragon Age поиграть.
Ну так "этим" разработчикам далеко до Инквизиции, по этому геймплей неплохой
Шутишь что ли ? Инквизиция игралась на много лучше https://www.youtube.com/watch?v=WdXvFEEBZeo сам посмотри.
какой то корявый слешачок, с мультяшной графикой из мобилок
Ммм... Никогда такого геймплея и дизайна не видел. Чувствую, что пригодится...
КТО ТАМ ПИСАЛ ПРО ПОХОЖЕСТЬ НА ХОГВАРТС ЛЕГАСИ???? ТЫ ПРОВИДЕЦ)) Интерфейс как в легами, даже "шестое чувство" идентично))
А вообще графика звезд с неба не хватает. Лица дубовые, только рты открываются.
Честно, не впечатлило. Мое отношение не изменилась по отношению к этой недоигре.
P.S. И конечно-же в главных ролях опять негритос. не слишком много негритосов? Я понимаю что ГГшку можно будет сделать самому, но камон, черные эльфы, даже варрик почернел (правда только в волосах). ГГшка сделанный биоварями для презентации видоса черный. Все уже ясно с этой игрой.
Моды никто не отменял, хотя в BG3 вроде банили за изменение цвета кожи...
Ну так создашь не негритоса, а индуса! все равно гей будет по дефолту
Zoomer Age: Fortnite Legacy
Сколько фиолетового цвета, причем яркого, все в цветных соплях, молниях и прочей радуге. Говорили что дождитесь геймплея, дождались, реальность оказалась еще хуже. Надеюсь эта контора заднеприводных закроется и они не тронут своими кривыми сосисками масс эффект.
андромеда какая то по цветам
Какая же это хрень прям по глазам режет все такое гладкое и цветастое прям кошмар
Графон мультяшный, печалька. Даже в инквизиции было более реалистично все, что за шаг назад? А так эпичненько, и анимации на удивление приятные. Можно было бы поменьше всяких светящихся эффектов.
лютый кринж..три скила на бой...в первой части хоть весь тулбар скилами можно было затыкать....ельфы лысые геи, негры гг....что стало с фентези миром кошмар
Не понимаю, как можно играть в трэшак, в который превратилась серия после развала Bioware и ухода из компании всех ключевых людей. Драгон Эйдж это первая игра серии, Ориджинс. Всё остальное, вышедшее под этим именем - чушь, дичь, унылый и позорный трэш для людей с одной извилиной головного мозга.
То же самое ожидает и бывшую Rockstar.
Хотели увидеть дарк фентези, а попали реально в какой-то хогравартс
да хогвартс то по мрачнее будет по визуалу
Почему блума столько, будто в 2000е вернулись.
Что-бы засветить текстурки из 2000-х. Вы не заметили какая красивая намокшая древесина у них там? XD
Сам задался вопросом схожим, что - то не то с графоном. Не мрачно, а просто сказочно, не дарк фентази, а мультик детский про супергероев
Дарк фентези у них кончился на 2й части так то.
фэйбл был мрачнее, скажите же?!
Хоспаде, эт че вообще
К сожалению, современные игры это чисто продвижение всякой дичи, при чем с полной окупаемостью с помощью всяких Black Rock и тд, и на слезы и вой фанатов разрабам похер, там сидят такие же сжв пациенты. Буду перепроходить старые игры чтоль.
Дух помойной ММО прёт из всех щелей
Это не мрачная Dragon age, скорее это мультяшная Fable.......
Мрачная кровавая история?
Не, соя не сможет в это играть. Вот вам ещё один Хогвартс Легаси.
Это хуже хогвартса. Ибо он изначально был такой. А серию ДА испоганили специально.
Да вообще детсад какой-то. Могли бы хоть Варрика прикончить для приличия. Вся мизансцена прям вела к этому...
но нет, пришел нигер, обвалил статую, все покатилось к чертям. Кринж.
Визуал неплохой, если и сюжетка окажется интересной то будет топ. Но глядя на компаньонов, это будет моя первая игра, где в отряде будет только гг.
Повезет, если добавят какую-нибудь животинку, вроде мабари.
говорят что это заключительная часть, так что придется скушать данный пестрый кал, увы
И наверняка белого цвета кожи не будет при создании перса
Только если белый будет геем, хыы
Это новое ДЛС для хогвартса? Выглядит ровно так же.
я так понимаю, это все еще и работать будет через ЕА плей?
у вас игра цветастая, вырубить на хрен контраст
Мод на инквизицию какой то ну и боевку поменяли
ну почему нельзя создать себе напарников в редакторе??? сделали бы так и круто было,многие сами бы создали себе романтический интерес а не вот этот весь повесточный мрак(((
ну каково? каково. они еще с плохой компанией работают и розовый юзают с зациклиной музыкой
полная шняга гг биовар
Даже Рук черный
ЧерноРук))))
Воин, Маг и... Воришка? Это погрешности автоперевода или реально разбойников в "Воришек" переименовали?
Если будет хороший сюжет без элементов ММОРПГ, классные побочки, дарк фентази с выбором и последствиями то в принципе получится правильная DA Inqusition. Но, ни за что этой игре не переплюнуть ни ведьмака, ни BG3. Даже вспоминая презентацию BG3 разработчики показали показали сильные стороны игры, вариативность, иммерсивность, тактические бои. А ещё выкатил готовый геймплей за несколько лет до выхода. Тут что? 15 минут мультяшной игры за несколько месяцев до выхода? Серьезно?
Когда ты захотел свой фортнайт.
Они похоже сделали уже всё, чтобы не получить денег от фанов ориджина. Решили впарить повестку детям
Визуал детский. Сплошные понты и пафос в сценах. Демоны вообще не демоны. Крови минимум. С врагов ничего не падает, неужели сундуки открывать будем?
Нда.Вот смотрю я на всё это и вижу андромеду,а не драгон эйдж.С собой можно взять всего двух напарников,у всех по три скилла на борту.Опять консольщики целевая аудитория видать.Мало того что в отряде одни цветные,так они ещё за негра решили на презентации погонять.Аж блевать уже хочется от того насколько глубоко они воукнутым даунам язык в задницу засунули.Графон конечно не супер современный,но и не вырви глазный.Хотя игру 10 лет варили,так что вполне даже норм графон.Хотя бы 4090 не придётся покупать что бы поиграть.Я надеюсь что не придётся.
Dragon Shit Squad.
Мне почему-то, при просмотре ролика, вспомнилась третья часть небезызвестной серии Dungeon Siege, и по моему, история в какой-то мере повторяется: такой же далекий уход от истоков серии в пользу современности. Понимаю, что моё мнение, как и любого другого пользователя сайта, особо никому не интересно, но играть в "The Veilguard" у меня пока желание не возникает.
Ожидал худшего, но в целом ок. На мой взгляд переизбыток фиолетового и неонового света в окружении и врагах. Но завязка вроде норм.
А только меня беспокоит что полоски здоровья напарников нету?
Мне кажется, или они почти 1 в 1 скопипастили вступление инквизиции?
Все же в геймплее модельки не смотрятся такими мультяшными. Вполне нормальные (хотя и вдарить бы за Варрика..)
Из минусов - картинка почти не изменилась с инквизиции.. Печально, что игра осталась на фростбайте (после инфы, что МЕ5 на анрил вернулась - верилось в лучшее...)
Давайте будем честны сами с собой, так как показанное уже больше похоже на драгонагу, хоть и наличие уродских сопартийцев не слабо так попортило малину.
Накатить моды на внешку персов, а также цветокоррекцию игры, и можно гамать
Вот только это фростбайт, а на него не особо народ моды делает. На туже Сэру до сих пор нормального мода на внешку не завезли.
Был один мод на Сэру с нексуса, относительно неплохой. Добавили мейк, поправили текстурки лица, сделали длинные волосы. Получилось лучше, чем было до. Но из-за отсутствия физики волос все равно смотрелось не оч. Учитывая, что еще сами анимации в игре были довольно скудными.
Тут даже если сделать нормальный мод, то все будет похерено движком. Нормально работать будут только ретекстуры, а тут надо именно модельки фиксить.
Наконец то нормальная слешерная боёвка слава алаху. Сразу духом Risen 3 повеяло
Походу не только в визуале обгадились, но и в геймплее
Трупы исчезают, следов крови тоже нет.... это игра точно 2024 года ? или 2014?
Ну надеюсь мододелы исправят все эту мерзость
Хз мне понравился геймплей и боевика норм. Цвета правда не очень, но в целом вроде играбельно.
Только чур без "пойди-принеси" и вышек, а то как в Одиссее получится.
Боевку очень прокачали по сравнению с Инквизицией, анимации сочные, даже лицевые анимации улучшили, но мультяшность персонажей немного бросается в глаза, это пожалуй единственный минус пока, а в целом очень годно
"о мультяшность персонажей немного бросается в глаза, это пожалуй единственный минус пока". Подскажу. Кхе-кхе. Страна есть такая в Африке.......ну ты понял🧑🏿
И как это связано с мультяшностью?
Прокачали боевку ? серьезно 4 способности на всю игру у сопартийцев по три как раз 120 часов геймплея не надоест
боевка стала веселее+.
Игру из реалтайм тактики от третьего лица превратили в вонючий слешер. Это не прокачали, это опорожнились и назвали боевкой.
Даже Инквизиция, хоть и была далека от первой части в плане продвинутости боевки, но все равно на голову выше того, что сегодня показали.
А что они сделали с демоном гордыни...