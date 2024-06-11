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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.1 399 оценок

"Огромное количество побочного контента": Dragon Age: The Veilguard получила первый геймплей и подробности

butcher69
Новости

Сегодня BioWare поделилась со всеми первым 15-минутным геймплейным роликом, а также прислала информационный лист, в котором разъясняются некоторые детали и особенности грядущей ролевой игры.

Начнем с первых сочных подробностей о сюжетной линии четвертой основной части франшизы. Как уже известно всем, кто играл в Dragon Age: Inquisition и ее DLC, Солас, спутник персонажа Инквизитора в предыдущей игре, - это

Спойлер

льфийский бог-трикстер из легенды, известный также под зловещим именем Dreadwolf (предыдущее название игры). Его цель - разрушить Завесу между миром Тедаса и миром демонов, чтобы вернуть древнюю эльфийскую славу и бессмертие, и его ничуть не волнует, что это означает гибель всех остальных.

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По словам BioWare, Соласу все же удастся провести свой ритуал разрыва, но он приведет к обратному результату, освободив двух самых могущественных и неумолимых противников среди эльфийских богов. Персонажу игрока (по имени Рук) и его отряду предстоит навести порядок и не дать этим богоподобным существам опустошить Тедас, сражаясь при этом с другими угрожающими врагами, такими как культисты Венатори, демоны Тьмы, темные отродья и другие.

Как уже давно заявляла компания BioWare, в Dragon Age: The Veilguard будет показано больше Тедаса, чем когда-либо прежде в серии ролевых игр. Биомы будут самыми разнообразными: шумные города, пышные тропики, бореальные леса, запретные болота и глубочайшие подземелья. Титулованная Стража Вуали будет собираться в Маяке — классическом месте в стиле RPG, где можно отдохнуть и пообщаться с компаньонами в свое удовольствие.

Разработчики также пообещали «одни из самых захватывающих индивидуальных сюжетных линий» в истории франшизы, что является амбициозной целью, учитывая, что это всегда было одной из сильных сторон Dragon Age и игр BioWare в целом. Семь компаньонов расскажут обширные и динамичные истории о любви и потере, а выбор игрока повлияет как на ваши отношения с отдельными компаньонами, так и со всей группой. Каждый компаньон имеет свое собственное дерево навыков и специализированное снаряжение.

Наконец, возвращаясь к персонажу Рук, стоит отметить, что игроки получат самый мощный редактор персонажей во всей франшизе с широкими возможностями настройки. Как видно из галереи выше, вы сможете выбрать и другие расы, например, эльфа или кунари. Вы также сможете выбрать стартовую фракцию в качестве предыстории персонажа. На выбор предлагается шесть фракций, включая Серых Стражей, Сумеречных драконов и Антиванских воронов. Что касается развития персонажа, то игроки смогут настроить свой игровой стиль с помощью деревьев навыков для трех различных классов: Воин, Маг и Воришка. Как уже сообщалось ранее, прямого контроля над двумя другими членами партии не будет, но колесо способностей позволит игрокам применять определенные умения против любой цели.

В очень краткой беседе за круглым столом после презентации на Summer Game Fest 2024 BioWare подтвердила, что в Dragon Age: The Veilguard будет «огромное количество побочного контента», который будет полностью создан вручную, а не сгенерирован случайным образом.

У игры пока нет конкретной даты выхода, кроме общей - осень 2024 года. Она выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

18
75
Комментарии: 75
Ваш комментарий
Ophelios

Они так гордо заявляют о наследии BioWare и Dragon Age, но что от него осталось? Где все ведущие разработчики тех лет на данный момент? В независимых студиях

История кампании напоминает фильм "Первому игроку приготовиться", где злодей фильма владеет мультикорпорацией с мировым именем, которая принадлежала его наставнику - гению и основателю, а тот ему кофе приносил и тупые идеи вкидывал. Там правда про микротранзакции и рекламы, но суть та же. BioWare не торт и уже даже не кекс

14
Jesus_M

гта 6 без главных тоже будет калом!

-1
R47 Jesus_M

Играл?

0
RASTA PAHAN

Если это легкий уровень сложности, то геймплей неплохой. Но это все же не Дрегон ейдж, а Хогвартс Легаси

12
Александр Дантес

Тож самое что в инквизиции, дя вот только я не ждал ещё одну "инквизицию" хотелось всё таки Dragon Age поиграть.

0
RASTA PAHAN Александр Дантес

Ну так "этим" разработчикам далеко до Инквизиции, по этому геймплей неплохой

0
Александр Дантес RASTA PAHAN

Шутишь что ли ? Инквизиция игралась на много лучше https://www.youtube.com/watch?v=WdXvFEEBZeo сам посмотри.

-2
yoos

какой то корявый слешачок, с мультяшной графикой из мобилок

12
ZAUSA

Ммм... Никогда такого геймплея и дизайна не видел. Чувствую, что пригодится...

10
pyw

КТО ТАМ ПИСАЛ ПРО ПОХОЖЕСТЬ НА ХОГВАРТС ЛЕГАСИ???? ТЫ ПРОВИДЕЦ)) Интерфейс как в легами, даже "шестое чувство" идентично))

А вообще графика звезд с неба не хватает. Лица дубовые, только рты открываются.

8
Raphtallia

Честно, не впечатлило. Мое отношение не изменилась по отношению к этой недоигре.

P.S. И конечно-же в главных ролях опять негритос. не слишком много негритосов? Я понимаю что ГГшку можно будет сделать самому, но камон, черные эльфы, даже варрик почернел (правда только в волосах). ГГшка сделанный биоварями для презентации видоса черный. Все уже ясно с этой игрой.

7
RASTA PAHAN

Моды никто не отменял, хотя в BG3 вроде банили за изменение цвета кожи...

-1
Jesus_M

Ну так создашь не негритоса, а индуса! все равно гей будет по дефолту

0
Talendor3

Zoomer Age: Fortnite Legacy

7
pony009

Сколько фиолетового цвета, причем яркого, все в цветных соплях, молниях и прочей радуге. Говорили что дождитесь геймплея, дождались, реальность оказалась еще хуже. Надеюсь эта контора заднеприводных закроется и они не тронут своими кривыми сосисками масс эффект.

6
Jesus_M

андромеда какая то по цветам

0
Intendant56

Какая же это хрень прям по глазам режет все такое гладкое и цветастое прям кошмар

6
Aellie

Графон мультяшный, печалька. Даже в инквизиции было более реалистично все, что за шаг назад? А так эпичненько, и анимации на удивление приятные. Можно было бы поменьше всяких светящихся эффектов.

4
dostalker

лютый кринж..три скила на бой...в первой части хоть весь тулбар скилами можно было затыкать....ельфы лысые геи, негры гг....что стало с фентези миром кошмар

4
Ahnx

Не понимаю, как можно играть в трэшак, в который превратилась серия после развала Bioware и ухода из компании всех ключевых людей. Драгон Эйдж это первая игра серии, Ориджинс. Всё остальное, вышедшее под этим именем - чушь, дичь, унылый и позорный трэш для людей с одной извилиной головного мозга.

То же самое ожидает и бывшую Rockstar.

3
Hadyko

Хотели увидеть дарк фентези, а попали реально в какой-то хогравартс

3
Talendor3

да хогвартс то по мрачнее будет по визуалу

5
Empty account

Почему блума столько, будто в 2000е вернулись.

2
Raphtallia

Что-бы засветить текстурки из 2000-х. Вы не заметили какая красивая намокшая древесина у них там? XD

2
Majester

Сам задался вопросом схожим, что - то не то с графоном. Не мрачно, а просто сказочно, не дарк фентази, а мультик детский про супергероев

3
Empty account Majester

Дарк фентези у них кончился на 2й части так то.

0
Jesus_M Majester

фэйбл был мрачнее, скажите же?!

0
Saint01

Хоспаде, эт че вообще

2
Matavashi

К сожалению, современные игры это чисто продвижение всякой дичи, при чем с полной окупаемостью с помощью всяких Black Rock и тд, и на слезы и вой фанатов разрабам похер, там сидят такие же сжв пациенты. Буду перепроходить старые игры чтоль.

2
Pop Egor90

Дух помойной ММО прёт из всех щелей

2
fermat

Это не мрачная Dragon age, скорее это мультяшная Fable.......

2
Кей Овальд

Мрачная кровавая история?
Не, соя не сможет в это играть. Вот вам ещё один Хогвартс Легаси.

1
Raphtallia

Это хуже хогвартса. Ибо он изначально был такой. А серию ДА испоганили специально.

5
Aellie

Да вообще детсад какой-то. Могли бы хоть Варрика прикончить для приличия. Вся мизансцена прям вела к этому...

но нет, пришел нигер, обвалил статую, все покатилось к чертям. Кринж.

4
staviorja

Визуал неплохой, если и сюжетка окажется интересной то будет топ. Но глядя на компаньонов, это будет моя первая игра, где в отряде будет только гг.

Повезет, если добавят какую-нибудь животинку, вроде мабари.

1
Jesus_M

говорят что это заключительная часть, так что придется скушать данный пестрый кал, увы

0
Intendant56

И наверняка белого цвета кожи не будет при создании перса

1
Jesus_M

Только если белый будет геем, хыы

0
Hevin

Это новое ДЛС для хогвартса? Выглядит ровно так же.

1
r23dom

я так понимаю, это все еще и работать будет через ЕА плей?

1
r23dom

у вас игра цветастая, вырубить на хрен контраст

1
Jesus_M

Мод на инквизицию какой то ну и боевку поменяли

1
Vindizzel
1
Mihanbo

ну почему нельзя создать себе напарников в редакторе??? сделали бы так и круто было,многие сами бы создали себе романтический интерес а не вот этот весь повесточный мрак(((

1
Alex40001

ну каково? каково. они еще с плохой компанией работают и розовый юзают с зациклиной музыкой

0
КристианПобединский

полная шняга гг биовар

0
valeriesq

Даже Рук черный

0
Talendor3

ЧерноРук))))

2
Lieutenant-Commander

Воин, Маг и... Воришка? Это погрешности автоперевода или реально разбойников в "Воришек" переименовали?

0
Majester

Если будет хороший сюжет без элементов ММОРПГ, классные побочки, дарк фентази с выбором и последствиями то в принципе получится правильная DA Inqusition. Но, ни за что этой игре не переплюнуть ни ведьмака, ни BG3. Даже вспоминая презентацию BG3 разработчики показали показали сильные стороны игры, вариативность, иммерсивность, тактические бои. А ещё выкатил готовый геймплей за несколько лет до выхода. Тут что? 15 минут мультяшной игры за несколько месяцев до выхода? Серьезно?

0
shurasick876

Когда ты захотел свой фортнайт.

0
mambro

Они похоже сделали уже всё, чтобы не получить денег от фанов ориджина. Решили впарить повестку детям

Визуал детский. Сплошные понты и пафос в сценах. Демоны вообще не демоны. Крови минимум. С врагов ничего не падает, неужели сундуки открывать будем?

0
RandySavage

Нда.Вот смотрю я на всё это и вижу андромеду,а не драгон эйдж.С собой можно взять всего двух напарников,у всех по три скилла на борту.Опять консольщики целевая аудитория видать.Мало того что в отряде одни цветные,так они ещё за негра решили на презентации погонять.Аж блевать уже хочется от того насколько глубоко они воукнутым даунам язык в задницу засунули.Графон конечно не супер современный,но и не вырви глазный.Хотя игру 10 лет варили,так что вполне даже норм графон.Хотя бы 4090 не придётся покупать что бы поиграть.Я надеюсь что не придётся.

0
CommentO

Dragon Shit Squad.

0
StarDNikolaevich

Мне почему-то, при просмотре ролика, вспомнилась третья часть небезызвестной серии Dungeon Siege, и по моему, история в какой-то мере повторяется: такой же далекий уход от истоков серии в пользу современности. Понимаю, что моё мнение, как и любого другого пользователя сайта, особо никому не интересно, но играть в "The Veilguard" у меня пока желание не возникает.

0
1LoneWolf1

Ожидал худшего, но в целом ок. На мой взгляд переизбыток фиолетового и неонового света в окружении и врагах. Но завязка вроде норм.

0
Олег Соколов86

А только меня беспокоит что полоски здоровья напарников нету?

0
Aku Metsu

Мне кажется, или они почти 1 в 1 скопипастили вступление инквизиции?

0
Fasmon

Все же в геймплее модельки не смотрятся такими мультяшными. Вполне нормальные (хотя и вдарить бы за Варрика..)

Из минусов - картинка почти не изменилась с инквизиции.. Печально, что игра осталась на фростбайте (после инфы, что МЕ5 на анрил вернулась - верилось в лучшее...)

0
WittyOrvilleton

Давайте будем честны сами с собой, так как показанное уже больше похоже на драгонагу, хоть и наличие уродских сопартийцев не слабо так попортило малину.

-1
RASTA PAHAN

Накатить моды на внешку персов, а также цветокоррекцию игры, и можно гамать

1
WittyOrvilleton RASTA PAHAN

Вот только это фростбайт, а на него не особо народ моды делает. На туже Сэру до сих пор нормального мода на внешку не завезли.

0
staviorja WittyOrvilleton

Был один мод на Сэру с нексуса, относительно неплохой. Добавили мейк, поправили текстурки лица, сделали длинные волосы. Получилось лучше, чем было до. Но из-за отсутствия физики волос все равно смотрелось не оч. Учитывая, что еще сами анимации в игре были довольно скудными.

Тут даже если сделать нормальный мод, то все будет похерено движком. Нормально работать будут только ретекстуры, а тут надо именно модельки фиксить.

0
Extor Menoger

Наконец то нормальная слешерная боёвка слава алаху. Сразу духом Risen 3 повеяло

-1
Talendor3

Походу не только в визуале обгадились, но и в геймплее

-1
Majester

Трупы исчезают, следов крови тоже нет.... это игра точно 2024 года ? или 2014?

-1
Veidrd1968

Ну надеюсь мододелы исправят все эту мерзость

-1
z8TiREX8z

Хз мне понравился геймплей и боевика норм. Цвета правда не очень, но в целом вроде играбельно.

-2
Gridon

Только чур без "пойди-принеси" и вышек, а то как в Одиссее получится.

-2
Flimpten

Боевку очень прокачали по сравнению с Инквизицией, анимации сочные, даже лицевые анимации улучшили, но мультяшность персонажей немного бросается в глаза, это пожалуй единственный минус пока, а в целом очень годно

-13
RASTA PAHAN

"о мультяшность персонажей немного бросается в глаза, это пожалуй единственный минус пока". Подскажу. Кхе-кхе. Страна есть такая в Африке.......ну ты понял🧑🏿

0
Flimpten RASTA PAHAN

И как это связано с мультяшностью?

0
UltraAdeline

Прокачали боевку ? серьезно 4 способности на всю игру у сопартийцев по три как раз 120 часов геймплея не надоест

0
Jesus_M

боевка стала веселее+.

0
Kromian

Игру из реалтайм тактики от третьего лица превратили в вонючий слешер. Это не прокачали, это опорожнились и назвали боевкой.

Даже Инквизиция, хоть и была далека от первой части в плане продвинутости боевки, но все равно на голову выше того, что сегодня показали.

А что они сделали с демоном гордыни...

0