В Dragon Ball FighterZ анонсировали нового персонажа Гоку

Компания Bandai Namco объявила о выходе загружаемого контента для Dragon Ball FighterZ — персонажа Гоку (Супер Сайян 4, DAIMA). Его выпуск запланирован на весну 2026 года.

Это первый новый боец, добавленный в игру за последние четыре года. Кроме того, 12 октября выйдет крупное обновление баланса, которое, по словам разработчиков, «привнесет стратегическую глубину в систему Z-Reflect» и внесет изменения в «каждого персонажа». Полные заметки к обновлению будут опубликованы в день его выхода.

Также Bandai Namco анонсировала турнир Dragon Ball FighterZ Master Showdown в рамках мероприятия Dragon Ball Games Battle Hour 2026, который пройдет с 18 по 19 апреля. Участники смогут пройти квалификационные раунды, чтобы бросить вызов профессиональным игрокам, включая GO1, Hikari, SonicFox, Wawa, Wade и Yasha.

Dragon Ball FighterZ уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam.