Трейлер 3-го сезона Dragon Ball: The Breakers ©

Разработчик и издатель видеоигр Bandai Namco Entertainment сегодня запустила третий сезон своей асимметричной многопользовательской игры Dragon Ball: The Breakers. Сезон 3 представляет новую карту «Снежная гора», новые скины для выживших, новые могущественные Трансферы и, конечно же, печально известную Силу Гинью. Элитные наемники — это первые рейдеры типа Team-Up в игре, обладающие мощными способностями для каждой из четырех различных форм.

Каждый член Силы Гинью представлен как часть эволюции Рейдера, и каждая форма оснащена их способностями из аниме. Опытные игроки могут еще больше увеличить силу Рейдера, сохраняя каждую форму живой до того, как они эволюционируют, что позволит им раскрыть весь потенциал Силы Гинью с последующими трансформациями.

Dragon Ball: The Breakers доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в STEAM, а также совместима с PlayStation 5 и Xbox Series X|S.