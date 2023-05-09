Dragon Ball Xenoverse 2 25.10.2016
8 82 оценки

Трейлер DLC Hero of Justice Pack 2 для Dragon Ball Xenoverse 2

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butcher69
Новости

Сегодня Bandai Namco объявила дату выхода следующего DLC для своей бессмертной игры Dragon Ball Xenoverse 2.

Учитывая, что игра обошла в поддержке DLC буквально все выпущенные после нее игры Dragon Ball, это впечатляет. В новое DLC под названием "Hero of Justice Pack 2" войдут Оранжевый Пикколо, Пикколо (Пробуждение силы) и Гохан (Зверь), а также новые сюжетные материалы, параллельные задания, навыки, костюмы и иллюстрации загрузочного экрана.

Учитывая, что игра была продана тиражом более 8 миллионов копий, неудивительно, что новые DLC продолжают выпускаться.

Dragon Ball Xenoverse 2 в настоящее время доступна для PS4, Xbox One, Switch и PC.

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Бесплатное обновление для Dragon Ball Xenoverse 2 стартует 23 марта
Бесплатное обновление для Dragon Ball Xenoverse 2 стартует 23 марта
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Ivan313

Я так понимаю они совсем не планируют новую часть а скоро уже 10 лет пройдёт

1
jax baron

вон бодокай 4 выйдет и ксено 2 по одному месту пойдёт

0
Лобо

что легче сделать длц или новую игру?

0