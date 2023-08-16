Релизный трейлер дополнения The 23rd World Tournament для Dragon Ball Z: Kakarot ©

Dragon Ball Z: Kakarot вышла 3,5 года назад, но до сих пор на слуху у фанатов популярной франшизы. И сегодня для игры был представлен релизный трейлер пятого дополнение The 23rd World Tournament

Игроки присоединятся к Гоку в его легендарной битве на 23-м Всемирном турнире боевых искусств. Чтобы одержать победу, игрокам предстоит выбить противников с ринга и победить тех, кто встанет на их пути, одного за другим.

The 23rd World Tournament для Dragon Ball Z: Kakarot выйдет 17 августа для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch и ПК.