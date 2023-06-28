Dragon Quest 12: The Flames of Fate будет ориентирована на взрослую аудиторию ©

В отличие от предыдущих частей, Dragon Quest 12: The Flames of Fate будет рассчитана на взрослую аудиторию, что следует из недавних заявлений Юдзи Хории, отца знаменитой серии от Square Enix.

По словам Хории, в интервью японскому журналу Denfamicogamer, что до появления игры на рынке пройдет еще некоторое время и что команда разработчиков намерена сделать игру, ориентированную на взрослую аудиторию.

"На этот раз мы делаем игру, ориентированную на взрослую аудиторию, поэтому у нас много проблем (смеется). А еще была пандемия коронавируса", - сказал Хории, добавив по поводу последнего пункта: "Да, некоторые разработчики не появлялись в офисе около года, а некоторые даже не пользуются компьютерами компании, предпочитая работать из дома. В основном мы используем Zoom для общения друг с другом".

Более подробной информации о том, насколько взрослой будет целевая аудитория Dragon Quest 12: The Flames of Fate, Хории не добавил, так что нам неизбежно придется ждать новостей от Square Enix, чтобы узнать больше. Возможно, нас ожидают такие же изменения, как в Final Fantasy 16, первой части серии, получившей рейтинг 18+. Поживем - увидим.