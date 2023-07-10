Серия Dragon Quest разошлась тиражом в 88 миллиона проданных копий по всему миру ©

В пресс-релизе Final Fantasy 16 от 28 июня 2023 года, который был посвящен трехмиллионному рубежу продаж игры, в самом низу содержится информация о продажах франшизы Dragon Quest.

Было подтверждено, что серия Dragon Quest была продана по всему миру в количестве более 88 миллионов копий. Никакой другой информации не последовало за этим сообщением, так как оно было сделано для того, чтобы подчеркнуть успехи IP-компаний Square Enix.

Тем не менее, приятно видеть, что дела у франшизы идут хорошо. Ранее было подтверждено, что продажи Dragon Quest составили 85 миллионов единиц в октябре 2022 года, так что этот скачок на три миллиона копий является значительным.