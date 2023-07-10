Серия Dragon Quest разошлась тиражом в 88 миллиона проданных копий по всему миру

В пресс-релизе Final Fantasy 16 от 28 июня 2023 года, который был посвящен трехмиллионному рубежу продаж игры, в самом низу содержится информация о продажах франшизы Dragon Quest.
Было подтверждено, что серия Dragon Quest была продана по всему миру в количестве более 88 миллионов копий. Никакой другой информации не последовало за этим сообщением, так как оно было сделано для того, чтобы подчеркнуть успехи IP-компаний Square Enix.
Тем не менее, приятно видеть, что дела у франшизы идут хорошо. Ранее было подтверждено, что продажи Dragon Quest составили 85 миллионов единиц в октябре 2022 года, так что этот скачок на три миллиона копий является значительным.
Мощный результат. Отличная серия.
Скваре сказали что будут ремастеры каких то старых игр, может на эту серию сделают порты для пк)