Пошаговая ролевая игра The Dragoness: Command of the Flame обзавелась релизным графиком на PC и консолях ©

The Dragoness: Command of the Flame выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC (Epic Games Store и GOG) 10 августа, а на Switch — 7 сентября, объявили издатель PQube и разработчик Crazy Goat Games.

Действие игры происходит на полуострове Драиртир — земле, разоренной враждующими фракциями драконов. Игроку отводится роль командира, нанятого могущественной Драконицей в ее стремлении завоевать и принести мир во всем мире. Оказавшись в разрушенной столице Нивенборх, вам предстоит восстановить этот некогда великий город.

Только завербовав мощную армию зверей и управляя своими ресурсами, вы сможете подготовиться к предстоящим опасностям — где только острое стратегическое мышление и тактическое мастерство позволят вам выйти победителем.