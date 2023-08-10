Пошаговая ролевая игра The Dragoness: Command of the Flame вышла для ПК и консолях

Фэнтезийная игра сочетающая в себе градостроительство, элементы roguelite, пошаговые сражения, а также исследование мира, как в «Героях меча и магии».

События игры разворачивается на полуострове Драйтир, разорённом войной между разными фракциями драконов. Вам предстоит взять на себя роль воительницы, которую наняла Драконица, желающая завоевать мир и навести в нём порядок.