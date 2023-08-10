Пошаговая ролевая игра The Dragoness: Command of the Flame вышла для ПК и консолях

Лондонский издатель инди-игр PQube и польский разработчик инди-игр Crazy Goat Games сегодня объявили, что их вдохновленная HOMM пошаговая ролевая стратегия The Dragoness: Command of the Flame стала доступна для ПК в Steam, EGS и GOG и консолей PS5, PS4, Xbox Series X и Xbox One в цифровых магазинах. Версия для Nintendo Switch выйдет 7 сентября.
Отправляйтесь в раздираемое войной королевство полуострова Драиртир, дом царственной Драконицы. После опустошительной гражданской войны Драконица обратилась за помощью к ветерану-эльфийскому командиру, чтобы он возглавил свои силы на миссии по возвращению своего некогда процветающего королевства. Сразитесь со злыми силами Шай-Ва, создав свою армию и используя шесть школ тайной магии, чтобы получить преимущество в бою.
Не впечатлила, предпочитаю в HoMM играть.
Играл в раннем доступе, помню не большие карты, проходятся быстро, геймплей в большенстве зажат в рамки разных ограничений(ходов, возможностей и тд.), каждую карту прокачиваешься с нуля, есть интересные моменты, но быстро устал от нее и действительно возвращался к героям, может с полной версией и изменилось что-то, но не думаю, что скука пропала.