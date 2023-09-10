Пошаговая ролевая стратегия The Dragoness: Command of the Flame добралась до Nintendo Switch ©

Пошаговая ролевая стратегия The Dragoness: Command of the Flame» сталп доступна на Nintendo Switch. Нанимайте, исследуйте и прокладывайте путь к победе в пошаговой стратегической ролевой игре, вдохновленной HOMM.

Отправьтесь в раздираемое войной царство полуострова Дрэртир, дом царственной Драконицы. После опустошительной гражданской войны Драконица обратилась за помощью к опытному эльфийскому командиру, чтобы тот возглавил ее войска на миссию по возвращению ее некогда процветающего королевства. Сразитесь со злобными силами Шай-Ва, создав свою армию и используя шесть школ тайной магии, чтобы получить преимущество в бою.

С выходом игры «The Dragoness: Command of the Flame» на Nintendo Switch вы сможете командовать своей армией откуда угодно. Отправляйтесь на поиски и сражайтесь за господство на полуострове Драйртир. Благодаря интуитивно понятному управлению на Switch, портативность становится фантастическим бонусом для длительных кампаний! Или, альтернативно, переключите его в режим стыковки для традиционного консольного игрового процесса.

Отправляйтесь в эпическую кампанию, состоящую из 16 квестов, каждое из которых имеет свою направленность и цели. Обеспечьте безопасность жизненно важных ресурсов, защищайте стратегические точки и сражайтесь с опасными противниками.

Используйте способности отрядов в бою, чтобы разрабатывать сложные синергии и стратегии. Объединяйте отряды, чтобы создавать могущественных существ и строить свою армию! Вступайте с врагом в тактические пошаговые сражения, стратегически маневрируйте своими отрядами и применяйте мощные поддерживающие заклинания, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.