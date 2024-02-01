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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 276 оценок

Capcom показала насыщенный экшеном геймплейный трейлер Dragon's Dogma 2

butcher69
Новости

От Dragon's Dogma 2, одного из крупнейших грядущих релизов года, многие ожидали нового показа на недавней презентации Sony State of Play, и, конечно, ролевая игра с открытым миром от Capcom вышла на сцену с новым взрывным геймплейным трейлером.

Экшен, как и положено IP, продолжают выглядеть главной звездой шоу в Dragon's Dogma 2, и новый трейлер, как не удивительно, делает акцент именно на этом аспекте, демонстрируя множество врагов и чудовищных боссов. Посмотрите его ниже.

В последние недели появилось много новой информации о Dragon's Dogma 2: подробности о системе пешек, о многих игровых профессиях, о некоторых уникальных врагах, о множестве побочного контента и многое другое.

Dragon's Dogma 2 выходит 22 марта для PS5, Xbox Series X/S и PC.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Good1e

топ 1 игра 2024 игра остальное дерьмо

1
InfinityDance

Одна из самых ожидаемых игр 2024. Если по трейлеру не понятно, почему персонаж меняет оружие на ходу, объясню. Добавили новый класс -оружейник. По сути аналог Данте из Devil may cry. Может использовать все оружия классов сразу (лучник. ближник итд)

-1
SubaruBrzDream
-2