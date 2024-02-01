Capcom показала насыщенный экшеном геймплейный трейлер Dragon's Dogma 2

От Dragon's Dogma 2, одного из крупнейших грядущих релизов года, многие ожидали нового показа на недавней презентации Sony State of Play, и, конечно, ролевая игра с открытым миром от Capcom вышла на сцену с новым взрывным геймплейным трейлером.
Экшен, как и положено IP, продолжают выглядеть главной звездой шоу в Dragon's Dogma 2, и новый трейлер, как не удивительно, делает акцент именно на этом аспекте, демонстрируя множество врагов и чудовищных боссов. Посмотрите его ниже.
В последние недели появилось много новой информации о Dragon's Dogma 2: подробности о системе пешек, о многих игровых профессиях, о некоторых уникальных врагах, о множестве побочного контента и многое другое.
Dragon's Dogma 2 выходит 22 марта для PS5, Xbox Series X/S и PC.
топ 1 игра 2024 игра остальное дерьмо
Одна из самых ожидаемых игр 2024. Если по трейлеру не понятно, почему персонаж меняет оружие на ходу, объясню. Добавили новый класс -оружейник. По сути аналог Данте из Devil may cry. Может использовать все оружия классов сразу (лучник. ближник итд)