Capcom возлагает большие надежды на Dragon's Dogma 2

На недавней встрече с инвесторами не было недостатка в вопросах и ответах. Один из вопросов касался ожиданий Capcom относительно продаж Dragon's Dogma 2. К сожалению, представители японской компании не захотели делиться точными цифрами. Однако издатель надеется, что упомянутая игра будет пользоваться большим интересом.
Пока мы не озвучиваем целевые показатели продаж отдельных игр, однако мы уже давали понять, что считаем эту игру тем самым проектом, который разойдется миллионными тиражами
— говорится в сообщении Capcom.
В этом году исполнилось 12 лет с момента выхода первой части Dragon's Dogma. Многие фанаты вышеупомянутой игры годами ждали анонса продолжения. Поэтому прогнозы издателя небезосновательны. Остается только уповать на то, что сама игра окажется на высоте и оправдает ожидания игроков. Все-таки Dragon's Dogma 2 - первая игра Capcom, которая будет продавать по новому прайсу - $70.
Релиз Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Я тоже возлагаю на эту игру большие надежды)
Я с такой ценой возлагаю большие надежды на взлом
Вряд ли будет взлом быстрый. Там вроде защита стоит денуво. Возможно, будет оффлайн активация за копейки. Я еще не решил покупать или нет. Цена и правда для меня лично дороговата при том, что хотя игра вроде неплоха ( судя по видосам), но не совсем в моем вкусе. Хоть и люблю магическое средневековье не очень люблю от третьего лица и система "пешек" эта тоже не совсем нравится.
Учитывая, какие "отличные" решение продвигает главный разраб - надежды будут не оправданы.
МНЕ кажется зря возлагают надежды, это грандиозный провал! Запомните этот пост