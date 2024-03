Dragon's Dogma 2 будет доступна в NVIDIA GeForce NOW

Для геймеров, заинтересованных в игре в Dragon's Dogma 2, есть отличные новости: NVIDIA объявила, что игра от CAPCOM с открытым миром будет доступна при запуске через ее облачную платформу GeForce NOW. Несмотря на то, что предыдущая версия поддерживается GeForce NOW, в сиквеле этого не было. Хотя японский издатель согласился добавить в GFN такие игры, как Exoprimal, Resident Evil 2, 3 и 7 и Devil May Cry 5, Resident Evil Village и Resident Evil 4 по-прежнему нигде не появляются, и то же самое касается Street Fighter. 6.

Учитывая, что официальные системные требования Dragon's Dogma 2 не так уж и низки, GFN — отличный вариант. Благодаря новым пропускам первого дня геймеры могут даже попробовать GFN, не приобретая ежемесячную или многомесячную подписку.

Если вы планируете играть в игру по подписке GeForce NOW уровня Ultimate, возможно, вам лучше подождать, пока CAPCOM не внедрит ранее анонсированный DLSS 3, которого катастрофически не хватает в текущей сборке.

Помимо Dragon's Dogma 2, еженедельная волна дополнений GeForce NOW также включает Alone in the Dark, как было объявлено ранее.