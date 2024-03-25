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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 549 оценок

Dragon's Dogma 2 получает первый хотфикс. В Capcom продолжают изучать вопросы производительности игры

Gutsz
Новости

На днях состоялся релиз масштабной ролевой игры Dragon's Dogma 2 с целым рядом уникальных и хардкорных механик, вроде одного файла сохранения и отсутствия маркеров квестов. К сожалению, выход проекта такого уровня не прошел гладко и столкнулся с техническими проблемами, особенно в области оптимизации на ПК. Разработчики сегодня выпустили первый хотфикс, который пока не решает эту проблему, но устраняет другие неприятные баги.

Разработчики из студии Capcom сообщили, что сегодня им окончательно удалось решить проблему с поиском пешек для игроков. На выходе функция работала некорректно и не давала возможности нанимать продвинутых спутников. Как отмечают авторы игры, теперь поиск напарников с любыми параметрами должен работать правильно. Это обновление уже доступно на ПК и консолях.

Вместе с этим продолжается работа над более весомым патчем для Dragon's Dogma 2. В Capcom заявили, что все еще находятся в поиске решения проблем с оптимизацией. Возможно, для этого потребуется небольшая серия обновлений, но авторы твердо намерены улучшить производительность на ПК и повысить работоспособность игры на консолях.

Выше вы можете найти иллюстрацию ближайших планов разработчиков.

10
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
jax baron

сноси дюнюво- и хоть как то подымется производительность.

8
Rezir

Ага, и продаж прям больше станет. Халявщики набегут за бесплатной раздачей в торренте. Да и чушь эта полная с дуновой, уже целая куча игр есть где убрали дунову и ни в одной из них нет какой то колоссальной разницы. В 99% игр нет никакой разницы, в парочке мб на пару кадров выше фпс и то больше на погрешность похоже

-2
ratte88 Rezir

Чеши больше, разницы у него нет. Сотни тестов на ютубов.

0
Glukinc Rezir

Капком уже поели когда денуво и их защита лаги давала в RE.

0
pechkin222

ёмоё когда уже фикс оптимизации будет ,на любых настройках 25-30 фпс в городе

7
hpi

Побрить всех волосатых!

0
Exies27

Подожду годик другой, глядишь исправят все проблемы.

0
Rezir

О дак я все таки не один заметил что длсс в игре крайне отвратительно работает. Вот его бы не помешало поправить. Я вообще думал что длсс с завода уже норм результат показывает, но видимо разрабы как то могут на это повлиять.

Слишком много артефактов от длсс и слишком сильно портит качество, как будто фср от амд врубил

0
kotasha

Выпустили сырой продукт по классике а доделывать будут патчами, такая игра тянет как на ранний доступ но не как полноценный релиз.

-3