Dragon's Dogma 2 получает первый хотфикс. В Capcom продолжают изучать вопросы производительности игры

На днях состоялся релиз масштабной ролевой игры Dragon's Dogma 2 с целым рядом уникальных и хардкорных механик, вроде одного файла сохранения и отсутствия маркеров квестов. К сожалению, выход проекта такого уровня не прошел гладко и столкнулся с техническими проблемами, особенно в области оптимизации на ПК. Разработчики сегодня выпустили первый хотфикс, который пока не решает эту проблему, но устраняет другие неприятные баги.
Разработчики из студии Capcom сообщили, что сегодня им окончательно удалось решить проблему с поиском пешек для игроков. На выходе функция работала некорректно и не давала возможности нанимать продвинутых спутников. Как отмечают авторы игры, теперь поиск напарников с любыми параметрами должен работать правильно. Это обновление уже доступно на ПК и консолях.
Вместе с этим продолжается работа над более весомым патчем для Dragon's Dogma 2. В Capcom заявили, что все еще находятся в поиске решения проблем с оптимизацией. Возможно, для этого потребуется небольшая серия обновлений, но авторы твердо намерены улучшить производительность на ПК и повысить работоспособность игры на консолях.
Выше вы можете найти иллюстрацию ближайших планов разработчиков.
сноси дюнюво- и хоть как то подымется производительность.
Ага, и продаж прям больше станет. Халявщики набегут за бесплатной раздачей в торренте. Да и чушь эта полная с дуновой, уже целая куча игр есть где убрали дунову и ни в одной из них нет какой то колоссальной разницы. В 99% игр нет никакой разницы, в парочке мб на пару кадров выше фпс и то больше на погрешность похоже
Чеши больше, разницы у него нет. Сотни тестов на ютубов.
Капком уже поели когда денуво и их защита лаги давала в RE.
ёмоё когда уже фикс оптимизации будет ,на любых настройках 25-30 фпс в городе
Побрить всех волосатых!
Подожду годик другой, глядишь исправят все проблемы.
О дак я все таки не один заметил что длсс в игре крайне отвратительно работает. Вот его бы не помешало поправить. Я вообще думал что длсс с завода уже норм результат показывает, но видимо разрабы как то могут на это повлиять.
Слишком много артефактов от длсс и слишком сильно портит качество, как будто фср от амд врубил
Выпустили сырой продукт по классике а доделывать будут патчами, такая игра тянет как на ранний доступ но не как полноценный релиз.