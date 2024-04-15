на главную
об игре
Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 868 оценок

Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin и Rebirth стали самыми загружаемыми играми на PS5 в Японии

Gutsz
Новости

Пока кооперативный шутер Helldivers 2 уверенно держит лидирующие позиции в мировом чарте, в Японии отдают предпочтение отечественным новинкам. Согласно официальным данным с цифрового магазина PlayStation Store, самыми популярными играми в азиатском регионе стали Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin и Dragon's Dogma 2. Игры от японских разработчиков значительно оторвались по количеству загрузок от других своих конкурентов, включая Helldivers 2.

Как сообщается, ролевой экшен Dragon's Dogma 2 от Capcom занял первое место в рейтинге самых популярных игр на PlayStation 5 в Японии. К большому удивлению местных экспертов и аналитиков, проект смог обойти экшен Rise of the Ronin, который доминирует на физической рознице. Также хорошо себя показала Final Fantasy VII Rebirth, продажи которой постоянно пытаются занизить западные аналитики.

Топ самых скачиваемых игр в Японии на PS5 выглядит следующим образом:

  1. Dragon's Dogma 2
  2. Rise of the Ronin
  3. Final Fantasy VII Rebirth
  4. Unicorn Overlord
  5. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  6. EA SPORTS FC 24
  7. Helldivers 2
  8. Street Fighter 6
  9. Winning Post 10 2024
  10. Monster Hunter: Rise

На PS4 первое место занимает Monster Hunter: World, второе - Minecraft, а третье досталось Unicorn Overlord.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Mazaxati

Купил весь топ 3 и не пожалел, игры збст(ронин на любителя, не всем зайдёт, хуже тсушимы) вот бы ещё в догме пофиксили весь треш с производительностью

2
l8lkalel

Как догма, на сюжет и атмосферность?

0
Fishlex

Самый очевидный ТОП. Японцы 🤷🏻‍♂

1
tvorog8088

Ерундистику какую то качают.

-2
вупсич пупсич

У них и менталитет с культурой специфические. Как говорится кто на чем вырос.
В позиции сисек и жоп я их понимаю, но во всём остальном запад ближе.

0