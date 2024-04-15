Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin и Rebirth стали самыми загружаемыми играми на PS5 в Японии

Пока кооперативный шутер Helldivers 2 уверенно держит лидирующие позиции в мировом чарте, в Японии отдают предпочтение отечественным новинкам. Согласно официальным данным с цифрового магазина PlayStation Store, самыми популярными играми в азиатском регионе стали Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin и Dragon's Dogma 2. Игры от японских разработчиков значительно оторвались по количеству загрузок от других своих конкурентов, включая Helldivers 2.
Как сообщается, ролевой экшен Dragon's Dogma 2 от Capcom занял первое место в рейтинге самых популярных игр на PlayStation 5 в Японии. К большому удивлению местных экспертов и аналитиков, проект смог обойти экшен Rise of the Ronin, который доминирует на физической рознице. Также хорошо себя показала Final Fantasy VII Rebirth, продажи которой постоянно пытаются занизить западные аналитики.
Топ самых скачиваемых игр в Японии на PS5 выглядит следующим образом:
- Dragon's Dogma 2
- Rise of the Ronin
- Final Fantasy VII Rebirth
- Unicorn Overlord
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- EA SPORTS FC 24
- Helldivers 2
- Street Fighter 6
- Winning Post 10 2024
- Monster Hunter: Rise
На PS4 первое место занимает Monster Hunter: World, второе - Minecraft, а третье досталось Unicorn Overlord.
Купил весь топ 3 и не пожалел, игры збст(ронин на любителя, не всем зайдёт, хуже тсушимы) вот бы ещё в догме пофиксили весь треш с производительностью
Как догма, на сюжет и атмосферность?
Самый очевидный ТОП. Японцы 🤷🏻♂
Ерундистику какую то качают.
У них и менталитет с культурой специфические. Как говорится кто на чем вырос.
В позиции сисек и жоп я их понимаю, но во всём остальном запад ближе.