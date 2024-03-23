Dragon's Dogma 2 - самый популярный однопользовательский релиз Capcom в Steam

Dragon's Dogma 2 должна была стать одним из крупнейших игровых релизов Capcom в Steam задолго до официального выхода игры. Ожидалось, что последняя ролевая игра от японского игрового гиганта не только увлечет поклонников оригинальной игры, вышедшей в 2012 году, но и пополнит ряды новых игроков, которые впервые попадут в мир Dragon's Dogma. И вот, спустя всего день после выхода игры, она уже побила рекорды среди соло игр в Steam.
Dragon's Dogma 2 уже стала самой продаваемой однопользовательской игрой Capcom в Steam за всю историю существования платформы цифровой дистрибуции. После выхода ролевая игра наделала много шума в новостях, но не всегда по тем причинам, которые Capcom предполагала для своего главного сиквела года.
Несмотря на то, что игра мгновенно собрала огромное количество игроков, она подверглась негативным отзыв в Steam как из-за большого количества микротранзакций, так и из-за плохой производительности на ПК.
Несмотря на весь негатив, статистика показывает, что пиковое количество игроков в Dragon's Dogma 2 достигло отметки в 200 000 активных игроков в Steam. Это число превосходит такие игры, как Resident Evil 4 и Devil May Cry 5, которые ранее были самыми популярными однопользовательскими играми Capcom в Steam. Хотя Monster Hunter: World пиковое количество игроков составляет 334 684, а Monter Hunter: Rise также больше, обе эти игры являются кооперативными.
Эта цифра для DD2 также обходит оригинальную Dragon's Dogma: Dark Arisen, пиковое количество игроков в Steam составляет 27 368. Хотя 200 тысяч пиковых игроков - это невероятное число, возможно, Capcom удастся побить эту цифру, если будут исправлены проблемы с оптимизацией.
Игра отличная получилась. Оптимизацию только поправить.
нынче в порядке вещей релизнуть бету, а потом уже патчами поправим
смешно. там ещё в геймплейном видосе видно было, что удары не чувствуются, импакта никакого. графа старая, анимации убогие
так если платят на фига стараться вообще? прекратите покупать вообще что либо и о чудо начнёт всё меняться
А как тогда новое железо впаривать?
Разрабы все равно под крылом у айти гигантов.
Игра то норм, даже багов нет, но вот оптимизация тихий ужас, с такой оптимизацией я понял почему нет нормально расчелененьки как в ре 4
Хотя бы хвосты режутся ящерам))))
Оптимизация рили самая больная тема и то, проявляется она только в городе (в моем случае)
у меня в городе или заспавнился циклоп или его позвали и все пешки которые были на площади сбежались его бить, а ещё стража, тела летали как тигры в цирке, немного фпс просел(пс5) но это было забавно
Да, циклоп тоже был около ворот, но прям лютых просадок не было. Просто некомфортно играть, когда ты проходишь мир с 110-140 кадров, а потом резко 54-75
херня а не игра
В боевку игры ушел с головой. Она просто офигевшая. Ну и мир интересно изучать, он не такой скучный как был в первой части.
Забавно, вроде ее рекламировали и было, что ждать, но не на столько, чтобы быть популярнее MH и RE.
так она и не популярнее монстер хантера
хомяки хавают на ура
Ко-ко-ко! Бедолга. Сиди, жди пока взломают.
Ну пока всего за 3 часа игры , остались только положительные эмоции. Видел , что люди ругали игру за плохую графику и кривые анимации , но мне , лично и графика понравилась и анимации . Единственное, подкрутил чуть цветов в игре, и вообще все стало отлично . Может конечно , в дальнейшем, мое мнение об игре поменяется , но это маловероятно. Первая часть мне тоже понравилась, поэтому не думаю , что вторая разочарует.
Популярность игры меня ничуть не удивляет. Было бы странно, если бы игра не стала популярной. Всё-таки геймплейно Dragon's Dogma 2 прекрасна. Боевая система просто моё почтение. Глубочайшее уважение. Тот, кто её сделал, гений. В плане отыгрыша роли игра очень глубока. Мой персональный претендент на игру года и RPG десятилетия. Никак не меньше.
Да и отзывы эти отрицательные не такие уж страшные, всё-таки в них очень часто люди пишут, мол палец вниз ставим не потому что игра плохая, а потому что лагает. Оптимизацию поправите и сразу поменяем нижний отрицательный палец на верхний положительный.
Да и онлайна в 200к не было бы, не будь Dragon's Dogma 2 шедевром. Молодцы японцы.