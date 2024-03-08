Dragon's Dogma 2 включает более 1000 персонажей

Шумиха вокруг Dragon’s Dogma 2 набирает обороты, и во время первого дня Capcom Highlights режиссер Хидеаки Ицуно поделился новыми кадрами игрового процесса и подробностями.
Один из наиболее интересных моментов — это то, как вы можете приводить монстров в города, при этом горожане потенциально могут помочь с ними бороться. В зависимости от ваших действий их поведение по отношению к Воскресшим может измениться. В мире более 1000 персонажей, с которыми можно взаимодействовать, и некоторые из них могут обратиться к вам с квестами.
Они могут варьироваться от спасения людей, атакованных монстрами, до подкрадывания и кражи предметов. Вы также можете изготовить поддельные предметы и посмотреть, сойдут ли они за настоящие. Ицуно также рассказал немного больше о специализациях пешек, в том числе о той, которая позволит покупать любые ненужные предметы. Он также сообщил, что Сфинкс, дополнительный босс, которого могут найти игроки, может встретиться где-нибудь еще во время перемещения по карте.
Dragon’s Dogma 2 выйдет 22 марта на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Доступен бесплатный редактор персонажей и хранилище, позволяющие игрокам создавать своих Воскресших и Главных пешек для использования в игре.
Ну квесты от 1000 персонажей это не новость , новостью будет если у большинства этих персонажей будут интересные квесты . А не по типу сходи туда и принеси мне какую нибудь хрень или убей кого нибудь и собери с них ресурсы и принеси мне, тогда это хрень полная а не 1000 персонажей . Такого мусора по поводу 1000 персонажей можно в разных играх жанра ММО найти , но порой кто нибудь и в одиночные игры умудряется напихать кучу ненужных квестов .