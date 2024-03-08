Для Dragon's Dogma 2 стал доступен Редактор персонажей; данные переносятся в полную версию игры

В течение нескольких недель предполагалось, что Dragon’s Dogma 2 получит игровую демо-версию перед запуском (на основании активности в Steam). Это оказалось правдой в некоторой степени. Во время первого дня Capcom Highlights директор Хидеаки Ицуно объявил, что редактор персонажей и хранилище будут запущены сегодня.
Этот бесплатный инструмент позволяет игрокам создавать своих персонажей и пешек еще до запуска игры. Вы можете сохранить до пяти Воскресших и Главных пешек, при этом данные будут перенесены в основную игру. По крайней мере, игроки могут воспользоваться инструментом углубленной настройки персонажа в игре и точно настроить своего Воскресшего. У некоторых стримеров и создателей контента также будут основанные на них пешки, которых игроки смогут найти при запуске игры.
Dragon’s Dogma 2 выйдет 22 марта на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
я же писал что наебут с демкой, они так пытаются привлечь предзаказ.
слухи спецом пускают)
Если демку не выпускают значить бояться негативных отзывов. Соответственно и предзаказов тогда мало будет.
Как обычно наверное у всех в начале проблемы с оптимизацией.
У тебя есть конкретные пруфы что это разрабы пускают слухи, или чисто отсебятину пишешь без доказательств ?
Со слухом то угадали, вместо демки вышел редактор, значить инфу сливали, вот только все это спецом. Маркетинговая фишка создают ажиотаж перед выходом игры.
Не разрабы, а их маркетинговый отдел, к разрабам предьявы нет, игра бомба.