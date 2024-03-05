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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 324 оценки

Геймдизайнер Dragon's Dogma 2 предупреждает о спойлерах и намекает на выход демоверсии

Gutsz
Новости

Компания Capcom объявила о проведении специального мероприятия Capcom Highlights. В рамках этого события, начиная уже с 7 по 11 марта, разработчики будут ежедневно радовать новостями о своих будущих проектах. Одним из главных участников цифрового ивента также станет Dragon's Dogma 2, которая появится уже в первый день. Судя по всему, игроков ждет нечто большее, чем демонстрация очередного трейлера, по крайней мере, на это намекает геймдизайнер игры Хидэаки Ицуно.

На своей личной страничке в социальных сетях Хидэаки Ицуно призвал игроков внимательно следить за премьерой Dragon's Dogma 2 в рамках Capcom Highlights. По его словам, разработчики подготовили несколько приятных сюрпризов, что, возможно, отсылает нас к недавним слухам о бесплатной демоверсии ролевого экшена. Демка игры может выйти уже 7 марта, или в это время состоится хотя бы её официальный анонс.

Кроме того, геймдизайнер решил заранее предупредить игроков о возможных критических спойлерах к сюжету Dragon's Dogma 2. Как отмечает разработчик, в скором времени должны появиться ранние обзоры от журналистов, и геймерам следует быть осторожными при их изучении, поскольку там могут раскрыть несколько ранних поворотов в основной истории.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
slim108

Демоверсию ждемс... Спойлеров не хотелось бы нахвататься...

2
Kazerad

Спойлеры вероятно связаны с той же темой, что происходит в конце первой части. Но может и сверх того что новое придумали)

2
InfinityDance

Да придумали, наверное. Или просто сделали то, что не смогли в 1 . Там был богатый лор, но сюжет решили урезать из-за очень маленького бюджета. Ицуно сам сказал в интервью, что экономить приходилось на всем кроме боевой системы

0
ZAUSA

А какие там могут быть спойлеры, если в первой части почти не было сюжета?

-2