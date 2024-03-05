Геймдизайнер Dragon's Dogma 2 предупреждает о спойлерах и намекает на выход демоверсии

Компания Capcom объявила о проведении специального мероприятия Capcom Highlights. В рамках этого события, начиная уже с 7 по 11 марта, разработчики будут ежедневно радовать новостями о своих будущих проектах. Одним из главных участников цифрового ивента также станет Dragon's Dogma 2, которая появится уже в первый день. Судя по всему, игроков ждет нечто большее, чем демонстрация очередного трейлера, по крайней мере, на это намекает геймдизайнер игры Хидэаки Ицуно.
На своей личной страничке в социальных сетях Хидэаки Ицуно призвал игроков внимательно следить за премьерой Dragon's Dogma 2 в рамках Capcom Highlights. По его словам, разработчики подготовили несколько приятных сюрпризов, что, возможно, отсылает нас к недавним слухам о бесплатной демоверсии ролевого экшена. Демка игры может выйти уже 7 марта, или в это время состоится хотя бы её официальный анонс.
Кроме того, геймдизайнер решил заранее предупредить игроков о возможных критических спойлерах к сюжету Dragon's Dogma 2. Как отмечает разработчик, в скором времени должны появиться ранние обзоры от журналистов, и геймерам следует быть осторожными при их изучении, поскольку там могут раскрыть несколько ранних поворотов в основной истории.
Демоверсию ждемс... Спойлеров не хотелось бы нахвататься...
Спойлеры вероятно связаны с той же темой, что происходит в конце первой части. Но может и сверх того что новое придумали)
Да придумали, наверное. Или просто сделали то, что не смогли в 1 . Там был богатый лор, но сюжет решили урезать из-за очень маленького бюджета. Ицуно сам сказал в интервью, что экономить приходилось на всем кроме боевой системы
А какие там могут быть спойлеры, если в первой части почти не было сюжета?