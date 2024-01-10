Геймплейный ролик Dragon's Dogma 2 посвящён Иллюзионисту, новому классу в ролевой игре

Dragon’s Dogma 2 предлагает широкий выбор стилей игры в зависимости от выбранного вами класса. Большинство из них — это ожидаемые архетипы: боец на мечах ближнего боя, вор, владеющий быстрым кинжалом, лучник дальнего боя и маг, владеющий заклинаниями, а некоторые представляют собой гибридные варианты , такие как мистический копьеносец и магический лучник, которые сочетают в себе элементы одного класса с другим для совершенно нового стиля игры.
А что насчет Иллюзиониста? Он был представлен в рамках презентации Dragon’s Dogma 2 еще в ноябре, но о нём мало что было показано, кроме быстрого 45-секундного обзора и краткого описания на веб-сайте Dragon’s Dogma 2. К счастью, IGN и Capcom представили 5-минутный геймплейный ролик, подробнее рассказывающий об этом уникальном классе.
Иллюзионист сражается с существами, присутствующими в открытом мире Dragon's Dogma 2, используя ловушки и коварные стратегии, чтобы одержать верх. Это довольно своеобразный подход к бою, который наверняка заинтригует желающих поэкспериментировать.
Как прямо объясняет нам Capcom, Иллюзионист — это класс поддержки, способный вызывать иллюзии дыма благодаря своему эксклюзивному оружию — церемониальной курильнице. Иллюзионисты используют эти миражи, чтобы заставить своих врагов драться друг с другом, упасть со скалы или попасть в ловушку. Они также могут временно увеличить количество пешек за пределами их возможностей и дать вам большое преимущество.
Релиз Dragon’s Dogma 2 состоится 23 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Будем врагов накуривать XD... Даже если они сами того не хотят )))