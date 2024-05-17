ENDLESS Legend можно бесплатно забрать в Steam до 23 мая

Компания Amplitude Studios объявила, что получившую признание критиков стратегическую игру ENDLESS Legend можно бесплатно загрузить в Steam до 23 мая. ENDLESS Legend — это фэнтезийная 4X-игра 2014 года, в которой игроки воплощают одну из восьми асимметричных фракций и контролируют все аспекты своей цивилизации, сражаясь за спасение умирающего родного мира Ауриги от вечного замерзания.

Ранее в этом году студия бесплатно раздала ENDLESS Legend на своей платформе сообщества Games2Gether, где в течение 72 часов было забрано 500 000 ключей. В связи с таким выдающимся откликом Amplitude будет предлагать игру бесплатно в Steam только в течение ограниченного времени.

Добавьте ENDLESS Legend в Steam 23 мая 20:00 МСК, и она останется у вас навсегда.​